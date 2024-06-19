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Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает корреспондент РИА Новости.Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран - договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.Ранее российский лидер назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.Председатель КНДР Ким Чен Ын отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина – "самого дорогого друга корейского народа".
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россия, кндр, политика, владимир путин, ким чен ын
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:00 19.06.2024 (обновлено: 12:54 19.06.2024)
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает корреспондент РИА Новости.
Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран - договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.
"И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата", – заявил Путин.
Ранее российский лидер назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.
Председатель КНДР Ким Чен Ын отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина – "самого дорогого друга корейского народа".