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Свободная территория: кто может купаться на пляжах Сухума
Свободная территория: кто может купаться на пляжах Сухума
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала о правилах аренды городских пляжей, о правах посетителей и обязанностях... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T20:16+0300
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По словам эксперта, городские пляжи – это территория общего пользования. Предоставления ее в аренду происходит только по решению Кабинета министров.Администрация города в свою очередь выдает разрешение оказывать пляжные услуги, "чтобы улучшить комфорт отдыха для туристов и жителей".Предпринимателю предписывается ряд требований – постановка пляжа на учет МЧС, очистка дна, благоустройство пляжа и соответствие всем требованиям СЭС. Все оборудование, которое устанавливается на пляже, – собственность предпринимателя.По словам Шаменковой, администрация обязывает осуществлять свободный доступ жителям и гостям столицы на территорию пляжа, даже если они не будут пользоваться тем оборудованием, которое предприниматель предлагает. Территории не должны быть огорожены, они не выдаются в собственность, это просто предпринимательская деятельность по оказанию качественных услуг для гостей столицы и местных жителей.Если предприниматель препятствует доступу на пляж людей, которые не хотят пользоваться его услугами, администрация вправе отнять лицензию, подчеркнула главный архитектор.
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видео, мультимедиа, абхазия, сухум, администрация города сухум, пляжи, отдых в абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, сухум, администрация города сухум, пляжи, отдых в абхазии, видео
Свободная территория: кто может купаться на пляжах Сухума
20:16 19.06.2024 (обновлено: 12:11 20.06.2024)
В интервью радио Sputnik главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала о правилах аренды городских пляжей, о правах посетителей и обязанностях владельцев.
По словам эксперта, городские пляжи – это территория общего пользования. Предоставления ее в аренду происходит только по решению Кабинета министров.
Администрация города в свою очередь выдает разрешение оказывать пляжные услуги, "чтобы улучшить комфорт отдыха для туристов и жителей".
Предпринимателю предписывается ряд требований – постановка пляжа на учет МЧС, очистка дна, благоустройство пляжа и соответствие всем требованиям СЭС. Все оборудование, которое устанавливается на пляже, – собственность предпринимателя.
По словам Шаменковой, администрация обязывает осуществлять свободный доступ жителям и гостям столицы на территорию пляжа, даже если они не будут пользоваться тем оборудованием, которое предприниматель предлагает. Территории не должны быть огорожены, они не выдаются в собственность, это просто предпринимательская деятельность по оказанию качественных услуг для гостей столицы и местных жителей.
Если предприниматель препятствует доступу на пляж людей, которые не хотят пользоваться его услугами, администрация вправе отнять лицензию, подчеркнула главный архитектор.