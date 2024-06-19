https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/takie-obstoyatelstva-o-konkurse-dlya-detey-v-chest-prazdnovaniya-dnya-goroda-moskvy--1051391371.html

Такие обстоятельства: о конкурсе для детей в честь празднования Дня города Москвы

Такие обстоятельства: о конкурсе для детей в честь празднования Дня города Москвы

Sputnik Абхазия

Заведующий сектором проведения мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя и глава отдела по взаимодействию с соотечественниками за рубежом "Московского Дома... 19.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-19T15:49+0300

2024-06-19T15:49+0300

2024-06-19T15:49+0300

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Такие обстоятельства: о конкурсе для детей в честь празднования Дня города Москвы Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: о конкурсе для детей в честь празднования Дня города Москвы

Заведующий сектором проведения мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя и глава отдела по взаимодействию с соотечественниками за рубежом "Московского Дома соотечественника" Юлия Казнечейская в эфире радио Sputnik рассказали о конкурсе в честь празднования Дня города Москвы.Дом Москвы проводит Международный конкурс детского творчества "Москва в сердце каждого!". Авторы лучших работ получат приглашение в Москву на церемонию награждения, а также примут участие в интересной культурно-образовательной программе. О правилах конкурса, о том, кто может принять в нем участие и в чем цель проекта, слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия

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