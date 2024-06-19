https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/turbaza-shamenkova-o-pravilakh-arendy-plyazhey-v-abkhazii--1051382747.html
Турбаза: Шаменкова о правилах аренды пляжей в Абхазии
Турбаза: Шаменкова о правилах аренды пляжей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия. 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T13:02+0300
2024-06-19T13:02+0300
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Турбаза: Шаменкова о правилах аренды пляжей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Шаменкова о правилах аренды пляжей в Абхазии
Как разъяснила Шаменкова, когда предприниматель обращается в администрацию города с просьбой разрешить оказание пляжных услуг, для него заранее прописываются условия и требования, которые он должен выполнить. "Пляжи – это земля общего пользования, и предоставление подобного рода территорий в аренду проходит только по решению Кабинета министров. На эти территории администрация города не предоставляет документы об аренде. Город разрешает на этих территориях оказывать пляжные услуги, чтобы улучшить комфорт. На каждой территории, на которой разрешено оказание пляжных услуг, предпринимателю прописывается ряд требований... В письмах, которые мы пишем предпринимателям, мы обязываем их осуществлять свободный доступ жителям и гостям столицы на территорию пляжа, даже если они не будут пользоваться оборудованием, которое предприниматель предлагает", – сказала Шаменкова. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Шаменкова о правилах аренды пляжей в Абхазии
Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия.
Как разъяснила Шаменкова, когда предприниматель обращается в администрацию города с просьбой разрешить оказание пляжных услуг, для него заранее прописываются условия и требования, которые он должен выполнить.
"Пляжи – это земля общего пользования, и предоставление подобного рода территорий в аренду проходит только по решению Кабинета министров. На эти территории администрация города не предоставляет документы об аренде. Город разрешает на этих территориях оказывать пляжные услуги, чтобы улучшить комфорт. На каждой территории, на которой разрешено оказание пляжных услуг, предпринимателю прописывается ряд требований... В письмах, которые мы пишем предпринимателям, мы обязываем их осуществлять свободный доступ жителям и гостям столицы на территорию пляжа, даже если они не будут пользоваться оборудованием, которое предприниматель предлагает", – сказала Шаменкова.
Подробности слушайте в аудиофайле.