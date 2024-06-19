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В Кабмине Абхазии обсудили создание Центра обработки данных
В Кабмине Абхазии обсудили создание Центра обработки данных
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Единая система формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных может быть создана... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T19:00+0300
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Единая система формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных может быть создана в Абхазии к декабрю 2025 года. Глава Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Берулава доложил премьер-министру Александру Анкваб, что сейчас завершаются работы в помещении, где установят Центр обработки данных, создается инженерная инфраструктура. Один из результатов создания единой системы — запуск сервисной службы по оказанию госуслуг населению по принципу "одного окна".Разработкой ЦОД занимается абхазская компания, прошедшая конкурсный отбор. Контролирует процесс рабочая группа из представителей исполнительной и законодательной властей.
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кабмин абхазии, абхазия, информация, информационные технологии
кабмин абхазии, абхазия, информация, информационные технологии
В Кабмине Абхазии обсудили создание Центра обработки данных
19:00 19.06.2024 (обновлено: 19:43 19.06.2024)
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Единая система формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных может быть создана в Абхазии к декабрю 2025 года.
Глава Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Берулава доложил
премьер-министру Александру Анкваб, что сейчас завершаются работы в помещении, где установят Центр обработки данных, создается инженерная инфраструктура.
Один из результатов создания единой системы — запуск сервисной службы по оказанию госуслуг населению по принципу "одного окна".
Разработкой ЦОД занимается абхазская компания, прошедшая конкурсный отбор. Контролирует процесс рабочая группа из представителей исполнительной и законодательной властей.