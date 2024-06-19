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Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку
Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку по управлению ВС в период угрозы агрессии и в военное время. 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T14:45+0300
2024-06-19T14:45+0300
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку по управлению ВС в период угрозы агрессии и в военное время. Учения пройдут с 24 по 28 июня под руководством начальника Генштаба Владимира Савченко. Тренировка направлена на отработку задач: Особое внимание уделят взаимодействию с Вооруженными силами России при обеспечении военной безопасности Абхазии.
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абхазия, армия, учения, военные учения, министерство обороны абхазии
абхазия, армия, учения, военные учения, министерство обороны абхазии
Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку
14:45 19.06.2024 (обновлено: 16:14 19.06.2024)
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку по управлению ВС в период угрозы агрессии и в военное время.
Учения пройдут с 24 по 28 июня под руководством начальника Генштаба Владимира Савченко.
Тренировка направлена на отработку задач:
по стабилизации обстановки в оперативно важных районах Абхазии,
обороны стратегически важных объектов инфраструктуры от ударов БПЛА.
Особое внимание уделят взаимодействию с Вооруженными силами России при обеспечении военной безопасности Абхазии.