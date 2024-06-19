https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/vooruzhennye-sily-abkhazii-provedut-sovmestnuyu-shtabnuyu-trenirovku-1051399274.html

Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку

Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку по управлению ВС в период угрозы агрессии и в военное время. 19.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

армия

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военные учения

министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Вооруженные силы Абхазии проведут совместную штабную тренировку по управлению ВС в период угрозы агрессии и в военное время. Учения пройдут с 24 по 28 июня под руководством начальника Генштаба Владимира Савченко. Тренировка направлена на отработку задач: Особое внимание уделят взаимодействию с Вооруженными силами России при обеспечении военной безопасности Абхазии.

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Sputnik Абхазия

абхазия, армия, учения, военные учения, министерство обороны абхазии