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Камкия о договоре РФ с КНДР: концентрация ресурсов будет опережать западные регионы мира
Камкия о договоре РФ с КНДР: концентрация ресурсов будет опережать западные регионы мира
Sputnik Абхазия
Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik оценил возможности Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. 20.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-20T18:47+0300
2024-06-20T18:47+0300
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Камкия о встрече Путина и и Ким Чен Ына
Sputnik Абхазия
Камкия о встрече Путина и и Ким Чен Ына
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран –Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.О том, каковы перспективы у этого договора, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Беслан Камкия. "Сегодняшний момент позволяет укреплять отношения с Северной Кореей, и это выгодно России не только с военно-технической точки зрения, но и с экономической и социальной. Развивать экономику в азиатско-тихоокеанском регионе перспективно и взаимовыгодно. Поэтому этот договор дает много положительных моментов в развитии отношений. Концентрация ресурсов интеллектуальных и финансовых будет опережать западные регионы мира", – считает эксперт. Слушайте подкаст.
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подкасты, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр, в мире, договоры, аудио
Камкия о договоре РФ с КНДР: концентрация ресурсов будет опережать западные регионы мира
18:47 20.06.2024 (обновлено: 18:48 20.06.2024)
Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik оценил возможности Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран –Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.
О том, каковы перспективы у этого договора, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Беслан Камкия.
"Сегодняшний момент позволяет укреплять отношения с Северной Кореей, и это выгодно России не только с военно-технической точки зрения, но и с экономической и социальной. Развивать экономику в азиатско-тихоокеанском регионе перспективно и взаимовыгодно. Поэтому этот договор дает много положительных моментов в развитии отношений. Концентрация ресурсов интеллектуальных и финансовых будет опережать западные регионы мира", – считает эксперт.