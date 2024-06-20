https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/kamkiya-o-dogovore-rf-s-kndr-kontsentratsiya-resursov-budet-operezhat-zapadnye-regiony-mira-1051421664.html

Камкия о договоре РФ с КНДР: концентрация ресурсов будет опережать западные регионы мира

Камкия о договоре РФ с КНДР: концентрация ресурсов будет опережать западные регионы мира

Sputnik Абхазия

Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik оценил возможности Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. 20.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-20T18:47+0300

2024-06-20T18:47+0300

2024-06-20T18:48+0300

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Камкия о встрече Путина и и Ким Чен Ына Sputnik Абхазия Камкия о встрече Путина и и Ким Чен Ына

Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран –Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.О том, каковы перспективы у этого договора, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Беслан Камкия. "Сегодняшний момент позволяет укреплять отношения с Северной Кореей, и это выгодно России не только с военно-технической точки зрения, но и с экономической и социальной. Развивать экономику в азиатско-тихоокеанском регионе перспективно и взаимовыгодно. Поэтому этот договор дает много положительных моментов в развитии отношений. Концентрация ресурсов интеллектуальных и финансовых будет опережать западные регионы мира", – считает эксперт. Слушайте подкаст.

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