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Хурхумал рассказала об участии в форуме "Мир женщин" в Минске

Хурхумал рассказала об участии в форуме "Мир женщин" в Минске

Sputnik Абхазия

Главный специалист Управления образования администрации города Сухум Виктория Хурхумал в интервью радио Sputnik рассказала об участии в качестве почетного... 20.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-20T15:21+0300

2024-06-20T15:21+0300

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Хурхумал рассказала об участии в форуме "Мир женщин" в Минске Sputnik Абхазия Хурхумал рассказала об участии в форуме "Мир женщин" в Минске

С 13 по 15 июня в Минске проходил IV Международный Форум "Мир женщин". Он сосредоточил в себе различные направления деятельности активной части прекрасной половины человечества и их запросы на саморазвитие и реализацию. По приглашению организаторов в работе мероприятия в качестве почетного гостя из Абхазии приняла участие главный специалист Управления образования администрации города Сухум Виктория Хурхумал. Подробности об участии в форуме она рассказала в эфире радио Sputnik."Форум был изысканным, многогранным, получили массу впечатлений и эмоций. Высокая организация, радушный прием. Участие Абхазии на этой площадки имеет важное значение для России, Беларуси и Абхазии. Налаживаются наши дружественные контакты, взаимодействие на уровне государств. Чувствуется, что мы идем по пути совершенствования. Уверена, что роль моей поездки тоже будет значимой, потому что первая абхазка с абхазским паспортом имела возможность полететь в республику Беларусь", – отметила Хурхумал. Подробности слушайте в подкасте.

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