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Хутаба об Играх стран БРИКС: малый чемпионат мира

Хутаба об Играх стран БРИКС: малый чемпионат мира

Sputnik Абхазия

Мастер спорта международного класса, чемпион СССР и Европы по вольной борьбе Раш Хутаба в эфире радио Sputnik оценил Игры стран БРИКС, рассказал о результатах... 20.06.2024, Sputnik Абхазия

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Хутаба об Играх БРИКС: малый Чемпионат мира Sputnik Абхазия Хутаба об Играх БРИКС: малый Чемпионат мира

На Играх особое внимание уделено Абхазии, и это приятно, сказал Хутаба в эфире радио."Все спортсмены, которые участвовали на больших турнирах, могут подтвердить, что БРИКС – малый чемпионат мира. Здесь огромное количество стран. Некоторые составы очень сильны, представлены лучшими спортсменами. У Абхазии хорошие перспективы, спорт у нас в крови", – сказал Хутаба.Он отметил, что благодаря Играм мир узнал об Абхазии."Наши спортсмены показывают хорошие результаты, это удивительно. Они везде ходят с символикой, их узнают. Они показали свое апсуара достойно", – сказал Хутаба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Сборная Абхазии участвует в Играх стран БРИКС. Страну представляют 49 спортсменов в 11 видах спорта. Открытие Игр состоялось 12 июня. Парад стран начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба.

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