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МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии в День памяти жертв геноцида
МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии в День памяти жертв геноцида
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю Дня памяти жертв геноцида осетин. 20.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю Дня памяти жертв геноцида осетин. Ежегодно 20 июня в Южной Осетии вспоминают жертв геноцида. Выбор пал на день, когда грузинскими карателями были казнены 13 коммунаров, — 20 июня 1920 года. Жертвами за более чем 100 лет стали тысячи осетин, более 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
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МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии в День памяти жертв геноцида
10:45 20.06.2024 (обновлено: 11:21 20.06.2024)
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю Дня памяти жертв геноцида осетин.
"Народ Республики Абхазия, как и народ Республики Южная Осетия, защитил свою родную землю от грузинских фашистов. Сегодня мы разделяем боль югоосетинского народа от утраты родных и близких. Память о жертвах геноцида будет жива вечно", — говорится в обращении.
Ежегодно 20 июня в Южной Осетии вспоминают жертв геноцида. Выбор пал на день, когда грузинскими карателями были казнены 13 коммунаров, — 20 июня 1920 года. Жертвами за более чем 100 лет стали тысячи осетин, более 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.