https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/mid-abkhazii-napravil-notu-soboleznovaniya-v-mid-yuzhnoy-osetii-v-den-pamyati-zhertv-genotsida-1051413246.html

МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии в День памяти жертв геноцида

МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии в День памяти жертв геноцида

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю Дня памяти жертв геноцида осетин. 20.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю Дня памяти жертв геноцида осетин. Ежегодно 20 июня в Южной Осетии вспоминают жертв геноцида. Выбор пал на день, когда грузинскими карателями были казнены 13 коммунаров, — 20 июня 1920 года. Жертвами за более чем 100 лет стали тысячи осетин, более 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

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