https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/prokuratura-sukhuma-provedet-proverku-po-faktu-primeneniya-nasiliya-v-otnoshenii-zaderzhannogo-1051420432.html
Прокуратура Сухума проведет проверку по факту применения насилия в отношении задержанного
Прокуратура Сухума проведет проверку по факту применения насилия в отношении задержанного
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных... 20.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-20T15:50+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции. В социальных сетях было распространено видео, на котором, предположительно, сотрудник милиции бьет мужчину в присутствии других сотрудников. Управление собственной безопасности МВД Абхазии провело служебное расследование — один сотрудник первого отделения милиции УВД по Сухуму уволен, остальные получили взыскания. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности.
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генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, абхазия, мвд абхазии
генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, абхазия, мвд абхазии
Прокуратура Сухума проведет проверку по факту применения насилия в отношении задержанного
15:50 20.06.2024 (обновлено: 16:19 20.06.2024) СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
Прокуратура Сухума проводит
процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции.
По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В социальных сетях было распространено видео, на котором, предположительно, сотрудник милиции бьет мужчину в присутствии других сотрудников.
Управление собственной безопасности МВД Абхазии провело служебное расследование — один сотрудник первого отделения милиции УВД по Сухуму уволен, остальные получили взыскания. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности.