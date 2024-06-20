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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/prokuratura-sukhuma-provedet-proverku-po-faktu-primeneniya-nasiliya-v-otnoshenii-zaderzhannogo-1051420432.html
Прокуратура Сухума проведет проверку по факту применения насилия в отношении задержанного
Прокуратура Сухума проведет проверку по факту применения насилия в отношении задержанного
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных... 20.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции. В социальных сетях было распространено видео, на котором, предположительно, сотрудник милиции бьет мужчину в присутствии других сотрудников. Управление собственной безопасности МВД Абхазии провело служебное расследование — один сотрудник первого отделения милиции УВД по Сухуму уволен, остальные получили взыскания. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности.
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генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, абхазия, мвд абхазии
генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, абхазия, мвд абхазии

Прокуратура Сухума проведет проверку по факту применения насилия в отношении задержанного

15:50 20.06.2024 (обновлено: 16:19 20.06.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура Сухума
Прокуратура Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции.
По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В социальных сетях было распространено видео, на котором, предположительно, сотрудник милиции бьет мужчину в присутствии других сотрудников.
Управление собственной безопасности МВД Абхазии провело служебное расследование — один сотрудник первого отделения милиции УВД по Сухуму уволен, остальные получили взыскания. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности.
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