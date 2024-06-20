https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/vs-rossii-nanesli-udar-po-obektam-energosnabzheniya-predpriyatiy-vpk-ukrainy-1051420130.html

ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины

ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны... 20.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-20T14:25+0300

2024-06-20T14:25+0300

2024-06-20T15:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны РФ."В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", – говорится в сводке ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты уничтожены, уточняется в тексте.

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