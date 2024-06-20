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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/vs-rossii-nanesli-udar-po-obektam-energosnabzheniya-predpriyatiy-vpk-ukrainy-1051420130.html
ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины
ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны... 20.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-20T14:25+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны РФ."В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", – говорится в сводке ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты уничтожены, уточняется в тексте.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины

14:25 20.06.2024 (обновлено: 15:56 20.06.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", – говорится в сводке ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты уничтожены, уточняется в тексте.
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