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ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины
ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны... 20.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-20T14:25+0300
2024-06-20T14:25+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны РФ."В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", – говорится в сводке ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты уничтожены, уточняется в тексте.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России нанесли удар по объектам энергоснабжения предприятий ВПК Украины
14:25 20.06.2024 (обновлено: 15:56 20.06.2024)
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска нанесли удар ракетами и дронами по объектам энергоснабжения украинской военной промышленности, сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", – говорится в сводке ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты уничтожены, уточняется в тексте.