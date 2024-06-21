https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/azamat-chuaz-rasskazal-o-blagoustroystve-novgo-afona-i-tursezone-1051433358.html

Азамат Чуаз рассказал о благоустройстве Новго Афона и турсезоне

Азамат Чуаз рассказал о благоустройстве Новго Афона и турсезоне

Sputnik Абхазия

Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в интервью Sputnik рассказал о работе коммунальных служб и подготовке к курортному сезону. 21.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-21T18:30+0300

2024-06-21T18:30+0300

2024-06-21T20:38+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

новый афон

абхазия: благоустройство районов и городов

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/15/1051432250_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a618b3ae55a981f31ccaf1d5138ad354.jpg

Одной из проблем Нового Афона Азамат Чуаз назвал нехватку парковочных мест для туристических автобусов. Этот вопрос находится на повестке дня и для его решения ищут оптимальные варианты, добавил он.Что касается заполнения гостиниц туристами Чуаз подчеркнул, что в начале сезона, объекты размещения в которых от 30 номеров и выше были заполнены на 95%. Сейчас, эта цифра может приближаться к 100%, подчеркнул он. При этом Чуаз добавил, что крупные объекты работают с туристическими компаниями, этим объясняются высокие показатели.Говоря о гостиницах, чьи номерные фонды небольшие, то они испытывают сложности, поскольку в этом году система бронирования отелей Booking прекратил свою работу. Поэтому владельцам туристических объектов приходится искать другие пути привлечения отдыхающих.

абхазия

новый афон

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, новый афон, абхазия: благоустройство районов и городов, видео