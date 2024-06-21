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Азамат Чуаз рассказал о благоустройстве Новго Афона и турсезоне
Азамат Чуаз рассказал о благоустройстве Новго Афона и турсезоне
Sputnik Абхазия
Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в интервью Sputnik рассказал о работе коммунальных служб и подготовке к курортному сезону. 21.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-21T18:30+0300
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Одной из проблем Нового Афона Азамат Чуаз назвал нехватку парковочных мест для туристических автобусов. Этот вопрос находится на повестке дня и для его решения ищут оптимальные варианты, добавил он.Что касается заполнения гостиниц туристами Чуаз подчеркнул, что в начале сезона, объекты размещения в которых от 30 номеров и выше были заполнены на 95%. Сейчас, эта цифра может приближаться к 100%, подчеркнул он. При этом Чуаз добавил, что крупные объекты работают с туристическими компаниями, этим объясняются высокие показатели.Говоря о гостиницах, чьи номерные фонды небольшие, то они испытывают сложности, поскольку в этом году система бронирования отелей Booking прекратил свою работу. Поэтому владельцам туристических объектов приходится искать другие пути привлечения отдыхающих.
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видео, мультимедиа, абхазия, новый афон, абхазия: благоустройство районов и городов, видео
видео, мультимедиа, абхазия, новый афон, абхазия: благоустройство районов и городов, видео
Азамат Чуаз рассказал о благоустройстве Новго Афона и турсезоне
18:30 21.06.2024 (обновлено: 20:38 21.06.2024)
Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в интервью Sputnik рассказал о работе коммунальных служб и подготовке к курортному сезону.
Одной из проблем Нового Афона Азамат Чуаз назвал нехватку парковочных мест для туристических автобусов. Этот вопрос находится на повестке дня и для его решения ищут оптимальные варианты, добавил он.
Что касается заполнения гостиниц туристами Чуаз подчеркнул, что в начале сезона, объекты размещения в которых от 30 номеров и выше были заполнены на 95%. Сейчас, эта цифра может приближаться к 100%, подчеркнул он. При этом Чуаз добавил, что крупные объекты работают с туристическими компаниями, этим объясняются высокие показатели.
Говоря о гостиницах, чьи номерные фонды небольшие, то они испытывают сложности, поскольку в этом году система бронирования отелей Booking прекратил свою работу. Поэтому владельцам туристических объектов приходится искать другие пути привлечения отдыхающих.