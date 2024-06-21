https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/bzhaniya-mirotvorcheskaya-missiya-v-abkhazii-polozhila-nachalo-dolgozhdannomu-miru-i-stabilnosti--1051426533.html

Бжания: миротворческая миссия в Абхазии положила начало долгожданному миру и стабильности

Бжания: миротворческая миссия в Абхазии положила начало долгожданному миру и стабильности

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Ввод миротворческого контингента России в Абхазию 30 лет назад положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле... 21.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

миротворцы

абхазия

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Ввод миротворческого контингента России в Абхазию 30 лет назад положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле, сказал президент Аслан Бжания. Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между Абхазией и Россией крепнут, республика остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении СВО с первых дней, добавил президент.В этот день 30 лет назад на территорию Абхазии ввели миротворческие силы. Отечественная война народа Абхазии закончилась 30 сентября 1993 года. Но грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, были человеческие жертвы. 14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы Содружества Независимых Государств, сформированные на базе Вооруженных сил России. Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. Официально она была прекращена с 1 сентября 2008 года.

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