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Бжания: миротворческая миссия в Абхазии положила начало долгожданному миру и стабильности
Бжания: миротворческая миссия в Абхазии положила начало долгожданному миру и стабильности
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Ввод миротворческого контингента России в Абхазию 30 лет назад положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле... 21.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Ввод миротворческого контингента России в Абхазию 30 лет назад положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле, сказал президент Аслан Бжания. Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между Абхазией и Россией крепнут, республика остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении СВО с первых дней, добавил президент.В этот день 30 лет назад на территорию Абхазии ввели миротворческие силы. Отечественная война народа Абхазии закончилась 30 сентября 1993 года. Но грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, были человеческие жертвы. 14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы Содружества Независимых Государств, сформированные на базе Вооруженных сил России. Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. Официально она была прекращена с 1 сентября 2008 года.
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аслан бжания, миротворцы, абхазия, россия
аслан бжания, миротворцы, абхазия, россия
Бжания: миротворческая миссия в Абхазии положила начало долгожданному миру и стабильности
10:35 21.06.2024 (обновлено: 11:28 21.06.2024)
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Ввод миротворческого контингента России в Абхазию 30 лет назад положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле, сказал президент Аслан Бжания.
"На протяжении долгих 14 лет около 70 тысяч российских военнослужащих, медиков и гражданских специалистов несли нелегкую миротворческую вахту в Абхазии. Они проявили мужество и профессионализм, обеспечивая безопасность и защиту местного населения", – отметил глава государства.
Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между Абхазией и Россией крепнут, республика остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении СВО с первых дней, добавил президент.
В этот день 30 лет назад на территорию Абхазии ввели миротворческие силы. Отечественная война народа Абхазии закончилась 30 сентября 1993 года. Но грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, были человеческие жертвы.
14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы Содружества Независимых Государств, сформированные на базе Вооруженных сил России.
Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. Официально она была прекращена с 1 сентября 2008 года.