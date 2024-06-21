https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/glavnyy-chetverg-chuaz-o-razvitii-novogo-afona--1051421500.html

Главный четверг: Чуаз о развитии Нового Афона

Главный четверг: Чуаз о развитии Нового Афона

Sputnik Абхазия

Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 21.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-21T13:42+0300

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Главный четверг: Чуаз о развитии Нового Афона Sputnik Абхазия Главный четверг: Чуаз о развитии Нового Афона

Одной из проблем Нового Афона Азамат Чуаз назвал нехватку парковочных мест для туристических автобусов. Этот вопрос находится на повестке дня и для ее решения ищут оптимальные варианты. Что касается заполнения гостиниц туристами, Чуаз сообщил, что в начале сезона, объекты размещения в которых от 30 номеров и выше, были заполнены на 95%. Сейчас эта цифра может приближаться к 100%, подчеркнул он. При этом депутат добавил, что крупные объекты работают с туристическими компаниями, этим объясняются высокие показатели.Чем сегодня живет город Новый Афон, какие работы проводятся за счет бюджета, реализуются ли сегодня инвестпроекты на территории города, а также как проходит туристический сезон, обо всем этом слушайте в подкасте.

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