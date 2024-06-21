https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/kabmin-abkhazii-ne-budet-vnosit-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-turdeyatelnosti-1051431970.html

Кабмин Абхазии не будет вносить изменения в законодательство о турдеятельности

Кабмин Абхазии не будет вносить изменения в законодательство о турдеятельности

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Правительство Абхазии не рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство о туристской деятельности. Об этом... 21.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-21T17:28+0300

2024-06-21T17:28+0300

2024-06-21T17:28+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Правительство Абхазии не рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство о туристской деятельности. Об этом представителям профессионального сообщества сообщил премьер-министр Александр Анкваб на встрече с участием глав Минэка, МВД, ГТК и СГБ. Пресс-служба Кабмина сообщила, что на переговорах с Минэкономразвития России обсуждались возможные консультации представителей абхазской и российской турсферы, чтобы выработать консолидированные предложения. Анкваб поручил вице-премьеру Кристине Озган координировать этот вопрос. Согласно законодательству, экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма. Работники турсферы обратились к премьер-министру с просьбой прокомментировать информацию о якобы готовящемся межправсоглашении между Абхазией и Россией, которое позволит российским гидам заниматься экскурсионной деятельностью в республике.

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