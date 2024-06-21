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Кабмин Абхазии не будет вносить изменения в законодательство о турдеятельности
Кабмин Абхазии не будет вносить изменения в законодательство о турдеятельности
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Правительство Абхазии не рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство о туристской деятельности. Об этом... 21.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-21T17:28+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Правительство Абхазии не рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство о туристской деятельности. Об этом представителям профессионального сообщества сообщил премьер-министр Александр Анкваб на встрече с участием глав Минэка, МВД, ГТК и СГБ. Пресс-служба Кабмина сообщила, что на переговорах с Минэкономразвития России обсуждались возможные консультации представителей абхазской и российской турсферы, чтобы выработать консолидированные предложения. Анкваб поручил вице-премьеру Кристине Озган координировать этот вопрос. Согласно законодательству, экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма. Работники турсферы обратились к премьер-министру с просьбой прокомментировать информацию о якобы готовящемся межправсоглашении между Абхазией и Россией, которое позволит российским гидам заниматься экскурсионной деятельностью в республике.
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туризм, отдых в абхазии, абхазия, кабмин абхазии
туризм, отдых в абхазии, абхазия, кабмин абхазии
Кабмин Абхазии не будет вносить изменения в законодательство о турдеятельности
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Правительство Абхазии не рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство о туристской деятельности. Об этом представителям профессионального сообщества сообщил
премьер-министр Александр Анкваб на встрече с участием глав Минэка, МВД, ГТК и СГБ.
Руководители таможенной и пограничной служб отметили, что проблемы с перемещением зарегистрированных в Абхазии автомобилей связаны с сезонным увеличением потока.
Пресс-служба Кабмина сообщила, что на переговорах с Минэкономразвития России обсуждались возможные консультации представителей абхазской и российской турсферы, чтобы выработать консолидированные предложения.
Анкваб поручил вице-премьеру Кристине Озган координировать этот вопрос.
Согласно законодательству, экскурсоводами на территории Абхазии могут быть только граждане республики, аттестованные в Минтуризма.
Работники турсферы обратились к премьер-министру с просьбой прокомментировать информацию о якобы готовящемся межправсоглашении между Абхазией и Россией, которое позволит российским гидам заниматься экскурсионной деятельностью в республике.