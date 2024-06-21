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МИД Абхазии прокомментировал антиабхазский пост одного из Telegram-каналов
МИД Абхазии прокомментировал антиабхазский пост одного из Telegram-каналов
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Информационные провокации, которые совершают некоторые Telegram-каналы, не могут негативно воздействовать на абхазо-российские... 21.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-21T19:30+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Информационные провокации, которые совершают некоторые Telegram-каналы, не могут негативно воздействовать на абхазо-российские отношения, основанные на стратегическом союзничестве. МИД Абхазии прокомментировал публикацию Telegram-канала "Абхазия-Центр" о якобы "перезагрузке абхазо-российских отношений" и пробежавшему между сторонами "холодку". В ведомстве отметили, что канал неоднократно публиковал материалы антиабхазской направленности. В ведомстве добавили, что "подобные каналы создают нездоровый информационный фон, носят откровенно антиабхазский характер и не могут быть использованы в качестве достоверного источника информации".
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МИД Абхазии прокомментировал антиабхазский пост одного из Telegram-каналов
19:30 21.06.2024 (обновлено: 20:30 21.06.2024)
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Информационные провокации, которые совершают некоторые Telegram-каналы, не могут негативно воздействовать на абхазо-российские отношения, основанные на стратегическом союзничестве.
МИД Абхазии прокомментировал
публикацию Telegram-канала "Абхазия-Центр" о якобы "перезагрузке абхазо-российских отношений" и пробежавшему между сторонами "холодку".
В ведомстве отметили, что канал неоднократно публиковал материалы антиабхазской направленности.
"Приходится констатировать, что данная практика, использующаяся уже долгие годы внешними недругами Абхазии, в последнее время приняла достаточно масштабный характер, в том числе посредством телеграмм каналов, называющих себя абхазскими, либо ассоциирующих себя с Абхазией", — говорится в комментарии.
В ведомстве добавили, что "подобные каналы создают нездоровый информационный фон, носят откровенно антиабхазский характер и не могут быть использованы в качестве достоверного источника информации".