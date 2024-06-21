https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/mid-abkhazii-prokommentiroval-antiabkhazskiy-post-odnogo-iz-telegram-kanalov-1051432419.html

МИД Абхазии прокомментировал антиабхазский пост одного из Telegram-каналов

МИД Абхазии прокомментировал антиабхазский пост одного из Telegram-каналов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Информационные провокации, которые совершают некоторые Telegram-каналы, не могут негативно воздействовать на абхазо-российские... 21.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-21T19:30+0300

2024-06-21T19:30+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Информационные провокации, которые совершают некоторые Telegram-каналы, не могут негативно воздействовать на абхазо-российские отношения, основанные на стратегическом союзничестве. МИД Абхазии прокомментировал публикацию Telegram-канала "Абхазия-Центр" о якобы "перезагрузке абхазо-российских отношений" и пробежавшему между сторонами "холодку". В ведомстве отметили, что канал неоднократно публиковал материалы антиабхазской направленности. В ведомстве добавили, что "подобные каналы создают нездоровый информационный фон, носят откровенно антиабхазский характер и не могут быть использованы в качестве достоверного источника информации".

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