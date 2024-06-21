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Первого командующего миротворческой операцией в Абхазии наградили "Ахьдз-Апша" II степени
Первого командующего миротворческой операцией в Абхазии наградили "Ахьдз-Апша" II степени
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Командующий Коллективными силами СНГ в Абхазии Василий Якушев награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за большой личный вклад в... 21.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Командующий Коллективными силами СНГ в Абхазии Василий Якушев награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за большой личный вклад в проведение миротворческой миссии и активную деятельность по поддержанию мира. Указ подписал президент Аслан Бжания. 21 июня 1994 года на территорию Абхазии ввели миротворческие силы. Отечественная война народа Абхазии закончилась 30 сентября 1993 года. Но грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, были человеческие жертвы. 14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы Содружества Независимых Государств, сформированные на базе Вооруженных сил России. Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. Официально она была прекращена с 1 сентября 2008 года.
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Первого командующего миротворческой операцией в Абхазии наградили "Ахьдз-Апша" II степени
14:00 21.06.2024 (обновлено: 16:07 21.06.2024)
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Командующий Коллективными силами СНГ в Абхазии Василий Якушев награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за большой личный вклад в проведение миротворческой миссии и активную деятельность по поддержанию мира.
Указ подписал президент Аслан Бжания.
Якушев был первым командующим миротворческой операции в республике в 1994-1996 годах.
21 июня 1994 года на территорию Абхазии ввели миротворческие силы.
Отечественная война народа Абхазии закончилась 30 сентября 1993 года. Но грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, были человеческие жертвы.
14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы Содружества Независимых Государств, сформированные на базе Вооруженных сил России.
Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. Официально она была прекращена с 1 сентября 2008 года.