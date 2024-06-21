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Росгранстрой ведет подготовку к реконструкции пункта пропуска "Адлер"
Росгранстрой ведет подготовку к реконструкции пункта пропуска "Адлер"
Sputnik Абхазия
В Сочинском филиале ФГКУ Росгранстрой прошло совещание по теме реконструкции автомобильного пункта пропуска Адлер с участием представителей центрального... 21.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Одиннадцать объектов недвижимости демонтировали при подготовке к реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" на границе с Абхазией.Он рассчитан на пропуск 28 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств в сутки. По факту ежедневно границу пересекает более 35 тысяч человек и порядка 7-8 тысяч авто.После реконструкции пропускные мощности увеличатся до 80,5 тысяч человек и до 14 тысяч транспортных средств.Кроме того, будут созданы комфортные условия для работы государственных контрольных органов и для пересечения границы без очередей для туристов и участников внешнеэкономической деятельности.
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адлер, абхазия, россия, государственная граница
Росгранстрой ведет подготовку к реконструкции пункта пропуска "Адлер"
20:10 21.06.2024 (обновлено: 20:33 21.06.2024)
В Сочинском филиале ФГКУ Росгранстрой прошло совещание по теме реконструкции автомобильного пункта пропуска Адлер с участием представителей центрального аппарата ФГКУ Росгранстрой и подрядной организации, выполняющей работы по проекту.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Одиннадцать объектов недвижимости демонтировали при подготовке к реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" на границе с Абхазией.
Росгранстрой уточняет, что сейчас "Адлер" — самый загруженный по объему пассажирского трафика пункт в России.
Он рассчитан на пропуск 28 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств в сутки. По факту ежедневно границу пересекает более 35 тысяч человек и порядка 7-8 тысяч авто.
После реконструкции пропускные мощности увеличатся до 80,5 тысяч человек и до 14 тысяч транспортных средств.
Кроме того, будут созданы комфортные условия для работы государственных контрольных органов и для пересечения границы без очередей для туристов и участников внешнеэкономической деятельности.