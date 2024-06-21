https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/rosgranstroy-vedet-podgotovku-k-rekonstruktsii-punkta-propuska-adler--1051432814.html

Росгранстрой ведет подготовку к реконструкции пункта пропуска "Адлер"

Росгранстрой ведет подготовку к реконструкции пункта пропуска "Адлер"

Sputnik Абхазия

В Сочинском филиале ФГКУ Росгранстрой прошло совещание по теме реконструкции автомобильного пункта пропуска Адлер с участием представителей центрального... 21.06.2024, Sputnik Абхазия

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адлер

абхазия

в абхазии

россия

государственная граница

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Одиннадцать объектов недвижимости демонтировали при подготовке к реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" на границе с Абхазией.Он рассчитан на пропуск 28 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств в сутки. По факту ежедневно границу пересекает более 35 тысяч человек и порядка 7-8 тысяч авто.После реконструкции пропускные мощности увеличатся до 80,5 тысяч человек и до 14 тысяч транспортных средств.Кроме того, будут созданы комфортные условия для работы государственных контрольных органов и для пересечения границы без очередей для туристов и участников внешнеэкономической деятельности.

адлер

абхазия

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адлер, абхазия, россия, государственная граница