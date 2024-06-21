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Создана рота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии
Создана рота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Рота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии создана приказом начальника ГСО Дмитрия Дбар. 21.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Рота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии создана приказом начальника ГСО Дмитрия Дбар. Государственная служба охраны была создана 15 июня 1992 года.
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Создана рота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии
13:10 21.06.2024 (обновлено: 16:08 21.06.2024)
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Рота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии создана приказом начальника ГСО Дмитрия Дбар.
"Почетный караул первым вместе с главой государства встречает зарубежных гостей, личный состав роты участвует во всех важных государственных мероприятиях на высшем уровне", – отметил Дбар, проводя осмотр элитного подразделения.
Государственная служба охраны была создана 15 июня 1992 года.