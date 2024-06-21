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Взаимный интерес: Арлан и Симонян о значении Игр БРИКС для Абхазии
Взаимный интерес: Арлан и Симонян о значении Игр БРИКС для Абхазии
Sputnik Абхазия
В Играх БРИКС принимает участие представитель Абхазии, судья всероссийской и международной категории по боксу Валерьян Арлан. 21.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-21T15:53+0300
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Взаимный интерес: Арлан и Симонян о значении Игр БРИКС для Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Арлан и Симонян о значении Игр БРИКС для Абхазии
В Играх БРИКС принимает участие представитель Абхазии, судья всероссийской и международной категории по боксу Валерьян Арлан. В эфире радио Sputnik он рассказал о своих впечатлениях об участии в соревнованиях в качестве судьи. Это большой опыт и для спортсменов, и для судей, и для других представителей республики, считает Арлан. В Казани за выступлением абхазских спортсменов наблюдает и именитый футболист, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и России Никита Симонян."Это здорово – набираться опыта на такого рода соревнованиях. Одно дело – соревноваться внутри, когда ты знаешь, кто есть кто, а другое, когда встречаешься с соперниками мало известными", – сказал он. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, игры брикс 2024, спорт, аудио
подкасты, абхазия, россия, игры брикс 2024, спорт, аудио
В Играх БРИКС принимает участие представитель Абхазии, судья всероссийской и международной категории по боксу Валерьян Арлан.
В эфире радио Sputnik он рассказал о своих впечатлениях об участии в соревнованиях в качестве судьи.
Это большой опыт и для спортсменов, и для судей, и для других представителей республики, считает Арлан.
В Казани за выступлением абхазских спортсменов наблюдает и именитый футболист, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и России Никита Симонян.
"Это здорово – набираться опыта на такого рода соревнованиях. Одно дело – соревноваться внутри, когда ты знаешь, кто есть кто, а другое, когда встречаешься с соперниками мало известными", – сказал он.