С 15 по 21 июня Вооруженными силами России нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров. С 15 по 21 июня Вооруженными силами России нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены: управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны уничтожены: управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов.

Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории России противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты. Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории России противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты.

Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.