За неделю в плен российским войскам сдались 37 украинских военных
15:33 21.06.2024 (обновлено: 17:30 21.06.2024)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
© Sputnik / Евгений Епанчинцев/
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 37 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
Недельная сводка Минобороны России:
С 15 по 21 июня Вооруженными силами России нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены: управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов.
Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории России противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты.
Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.
Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22757 единиц специальной военной автомобильной техники.