https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/dzyudoist-inal-gadeliya-zanyal-trete-mesto-na-igrakh-briks-1051436922.html
Дзюдоист Инал Гаделия занял третье место на Играх БРИКС
Дзюдоист Инал Гаделия занял третье место на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Инал Гаделия выступал в весовой категории сто килограммов. 22.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-22T22:16+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазский дзюдоист Инал Гаделия получил "бронзу" на играх БРИКС, сообщает Госкомспорта. Гаделия уступил в полуфинале российскому спортсмену и одержал верх над спортсменом из Таджикистана в борьбе за третье место. Сейчас в копилке абхазской команды одна золотая медаль, одна серебряная и пять бронзовых. Республика находится на 12 месте в медальном зачете из 90 заявленных страх.
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абхазия, игры брикс 2024, новости, дзюдо
абхазия, игры брикс 2024, новости, дзюдо
Дзюдоист Инал Гаделия занял третье место на Играх БРИКС
22:16 22.06.2024 (обновлено: 22:24 22.06.2024)
Инал Гаделия выступал в весовой категории сто килограммов.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазский дзюдоист Инал Гаделия получил "бронзу" на играх БРИКС, сообщает Госкомспорта.
Гаделия уступил в полуфинале российскому спортсмену и одержал верх над спортсменом из Таджикистана в борьбе за третье место.
Сейчас в копилке абхазской команды одна золотая медаль, одна серебряная и пять бронзовых. Республика находится на 12 месте в медальном зачете из 90 заявленных страх.