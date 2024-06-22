https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/dzyudoist-inal-gadeliya-zanyal-trete-mesto-na-igrakh-briks-1051436922.html

Дзюдоист Инал Гаделия занял третье место на Играх БРИКС

Дзюдоист Инал Гаделия занял третье место на Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Инал Гаделия выступал в весовой категории сто килограммов. 22.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-22T22:16+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Абхазский дзюдоист Инал Гаделия получил "бронзу" на играх БРИКС, сообщает Госкомспорта. Гаделия уступил в полуфинале российскому спортсмену и одержал верх над спортсменом из Таджикистана в борьбе за третье место. Сейчас в копилке абхазской команды одна золотая медаль, одна серебряная и пять бронзовых. Республика находится на 12 месте в медальном зачете из 90 заявленных страх.

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