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Герман Арджения завоевал золотую медаль на Играх БРИКС в Казани
Герман Арджения завоевал золотую медаль на Играх БРИКС в Казани
Sputnik Абхазия
Во время награждения Германа Арджения золотой медалью на Играх БРИКС прозвучал гимн Республики Абхазия. 22.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-22T17:06+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Боксер Герман Арджения завоевал для Абхазии первую золотую медаль на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта. Говоря о своей победе, боксер отметил, что для него большая радость и гордость - выступать за свою республику и под своим флагом. По его словам, бой был очень сложным, но справиться удалось благодаря поддержке соотечественников, семьи и друзей.Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
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абхазия, новости, спорт, игры брикс 2024
Герман Арджения завоевал золотую медаль на Играх БРИКС в Казани
17:06 22.06.2024 (обновлено: 17:07 22.06.2024)
Во время награждения Германа Арджения золотой медалью на Играх БРИКС прозвучал гимн Республики Абхазия.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Боксер Герман Арджения завоевал для Абхазии первую золотую медаль на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта.
Арджения выступает в весовой категории 60 килограммов. В финале турнира победил своего соперника из Узбекистана.
Говоря о своей победе, боксер отметил, что для него большая радость и гордость - выступать за свою республику и под своим флагом.
По его словам, бой был очень сложным, но справиться удалось благодаря поддержке соотечественников, семьи и друзей.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.