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Герман Арджения завоевал золотую медаль на Играх БРИКС в Казани

Герман Арджения завоевал золотую медаль на Играх БРИКС в Казани

Sputnik Абхазия

Во время награждения Германа Арджения золотой медалью на Играх БРИКС прозвучал гимн Республики Абхазия. 22.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Боксер Герман Арджения завоевал для Абхазии первую золотую медаль на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта. Говоря о своей победе, боксер отметил, что для него большая радость и гордость - выступать за свою республику и под своим флагом. По его словам, бой был очень сложным, но справиться удалось благодаря поддержке соотечественников, семьи и друзей.Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

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