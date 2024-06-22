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Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре

Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре

Sputnik Абхазия

Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбокса"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что... 22.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-22T11:29+0300

2024-06-22T11:29+0300

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Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре Sputnik Абхазия Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре

Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбокса"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что общего между читером, ламером и нубом? AFK, DC — о чем эти аббревиатуры? Разбираемся в языке геймеров.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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