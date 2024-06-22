https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/geymerskaya-leksika-chto-takoe-achivka-i-zachem-lutatsya-v-igre-1051434457.html
Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре
Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре
Sputnik Абхазия
Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбокса"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что... 22.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-22T11:29+0300
2024-06-22T11:29+0300
2024-06-22T12:30+0300
радио
подкасты риа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/16/1051434755_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_49ad7c9527518af0721d6e69abaa424a.jpg
Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре
Sputnik Абхазия
Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре
Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбокса"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что общего между читером, ламером и нубом? AFK, DC — о чем эти аббревиатуры? Разбираемся в языке геймеров.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/16/1051434755_96:0:1367:953_1920x0_80_0_0_dcf7e6726234134bbbac611e2e6fcc10.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Геймерская лексика. Что такое "ачивка" и зачем "лутаться" в игре
11:29 22.06.2024 (обновлено: 12:30 22.06.2024)
Что имеют в виду любители компьютерных игр, когда говорят про "изи катку" или "хилку из лутбокса"? Чем пвпешники отличаются от пвешников и пекашников, и что общего между читером, ламером и нубом? AFK, DC — о чем эти аббревиатуры? Разбираемся в языке геймеров.