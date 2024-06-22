https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/takie-obstoyatelstva-artisty-ansamblya-kulikovo-pole-o-prebyvanii-v-abkhazii-1051403658.html

Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии

Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии

Sputnik Абхазия

Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о... 22.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-22T13:34+0300

2024-06-22T13:34+0300

2024-06-22T13:20+0300

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Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии

Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о стране, исполнили песню на абхазском.Мужской вокальный ансамбль "Куликово Поле" был создан в 2016 году. Коллектив – лауреат Международного хорового конкурса Golden voices of Montserrat (Испания), Международного конкурса духовной музыки "Хрустальная часовня" (Москва). Артисты ансамбля исполняют духовные песнопения, народные, солдатские, популярные песни в оригинальных обработках а-капелла и с сопровождением. В 2018 году коллектив записал диск духовных песнопений "Душе моя…".По словам артистов ансамбля "Куликово поле", в Абхазию они приехали, чтобы познакомиться с культурой и христианским наследием страны, а также для поддержки духовного единения и веры народов. Поездка организована по частной инициативе за средства коллектива и носит благотворительно-просветительский характер. О поездке коллектива в Абхазию будет подготовлен документальный фильм. В прошлом году участники ансамбля ездили в Армению, где также был снят фильм, рассказывающий о творческом путешествии.Беседу можно послушать в аудиофайле.

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