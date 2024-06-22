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Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о... 22.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-22T13:34+0300
2024-06-22T13:20+0300
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абхазия
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ансамбли
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Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о стране, исполнили песню на абхазском.Мужской вокальный ансамбль "Куликово Поле" был создан в 2016 году. Коллектив – лауреат Международного хорового конкурса Golden voices of Montserrat (Испания), Международного конкурса духовной музыки "Хрустальная часовня" (Москва). Артисты ансамбля исполняют духовные песнопения, народные, солдатские, популярные песни в оригинальных обработках а-капелла и с сопровождением. В 2018 году коллектив записал диск духовных песнопений "Душе моя…".По словам артистов ансамбля "Куликово поле", в Абхазию они приехали, чтобы познакомиться с культурой и христианским наследием страны, а также для поддержки духовного единения и веры народов. Поездка организована по частной инициативе за средства коллектива и носит благотворительно-просветительский характер. О поездке коллектива в Абхазию будет подготовлен документальный фильм. В прошлом году участники ансамбля ездили в Армению, где также был снят фильм, рассказывающий о творческом путешествии.Беседу можно послушать в аудиофайле.
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абхазия, культура, вокал, ансамбли, куликово поле, тула, песни, подкасты, аудио
абхазия, культура, вокал, ансамбли, куликово поле, тула, песни, подкасты, аудио

Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии

13:34 22.06.2024
Радио
Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
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Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о стране, исполнили песню на абхазском.
Мужской вокальный ансамбль "Куликово Поле" был создан в 2016 году. Коллектив – лауреат Международного хорового конкурса Golden voices of Montserrat (Испания), Международного конкурса духовной музыки "Хрустальная часовня" (Москва). Артисты ансамбля исполняют духовные песнопения, народные, солдатские, популярные песни в оригинальных обработках а-капелла и с сопровождением. В 2018 году коллектив записал диск духовных песнопений "Душе моя…".
По словам артистов ансамбля "Куликово поле", в Абхазию они приехали, чтобы познакомиться с культурой и христианским наследием страны, а также для поддержки духовного единения и веры народов. Поездка организована по частной инициативе за средства коллектива и носит благотворительно-просветительский характер. О поездке коллектива в Абхазию будет подготовлен документальный фильм. В прошлом году участники ансамбля ездили в Армению, где также был снят фильм, рассказывающий о творческом путешествии.
Беседу можно послушать в аудиофайле.
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