https://sputnik-abkhazia.ru/20240622/takie-obstoyatelstva-artisty-ansamblya-kulikovo-pole-o-prebyvanii-v-abkhazii-1051403658.html
Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о... 22.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-22T13:34+0300
2024-06-22T13:34+0300
2024-06-22T13:20+0300
радио
абхазия
культура
вокал
ансамбли
куликово поле
тула
песни
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051403775_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9867e45713ad8495d61096e965fd5550.jpg
Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: артисты ансамбля "Куликово поле" о пребывании в Абхазии
Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о стране, исполнили песню на абхазском.Мужской вокальный ансамбль "Куликово Поле" был создан в 2016 году. Коллектив – лауреат Международного хорового конкурса Golden voices of Montserrat (Испания), Международного конкурса духовной музыки "Хрустальная часовня" (Москва). Артисты ансамбля исполняют духовные песнопения, народные, солдатские, популярные песни в оригинальных обработках а-капелла и с сопровождением. В 2018 году коллектив записал диск духовных песнопений "Душе моя…".По словам артистов ансамбля "Куликово поле", в Абхазию они приехали, чтобы познакомиться с культурой и христианским наследием страны, а также для поддержки духовного единения и веры народов. Поездка организована по частной инициативе за средства коллектива и носит благотворительно-просветительский характер. О поездке коллектива в Абхазию будет подготовлен документальный фильм. В прошлом году участники ансамбля ездили в Армению, где также был снят фильм, рассказывающий о творческом путешествии.Беседу можно послушать в аудиофайле.
абхазия
тула
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051403775_38:0:1153:836_1920x0_80_0_0_f1c55ad6361abd5050fede550ccef3c4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, культура, вокал, ансамбли, куликово поле, тула, песни, подкасты, аудио
абхазия, культура, вокал, ансамбли, куликово поле, тула, песни, подкасты, аудио
Артисты мужского вокального ансамбля "Куликово поле" из Тулы рассказали в эфире радио Sputnik о цели своего приезда в Абхазию, какие впечатления у них о стране, исполнили песню на абхазском.
Мужской вокальный ансамбль "Куликово Поле" был создан в 2016 году. Коллектив – лауреат Международного хорового конкурса Golden voices of Montserrat (Испания), Международного конкурса духовной музыки "Хрустальная часовня" (Москва). Артисты ансамбля исполняют духовные песнопения, народные, солдатские, популярные песни в оригинальных обработках а-капелла и с сопровождением. В 2018 году коллектив записал диск духовных песнопений "Душе моя…".
По словам артистов ансамбля "Куликово поле", в Абхазию они приехали, чтобы познакомиться с культурой и христианским наследием страны, а также для поддержки духовного единения и веры народов. Поездка организована по частной инициативе за средства коллектива и носит благотворительно-просветительский характер. О поездке коллектива в Абхазию будет подготовлен документальный фильм. В прошлом году участники ансамбля ездили в Армению, где также был снят фильм, рассказывающий о творческом путешествии.
Беседу можно послушать в аудиофайле.