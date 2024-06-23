https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/abkhaziya-zanyala-13-mesto-v-medalnom-zachete-na-igrakh-briks-1051439368.html

Абхазия заняла 13 место в медальном зачете на Играх БРИКС

Абхазия заняла 13 место в медальном зачете на Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Абхазия на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Абхазия на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС. Абхазские спортсмены завоевали семь медалей. Сборная России завоевала 262 золотые медали, 141 серебряную и 99 бронзовых.

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