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Абхазия заняла 13 место в медальном зачете на Играх БРИКС
Абхазия заняла 13 место в медальном зачете на Играх БРИКС
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Абхазия на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-23T13:00+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Абхазия на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС. Абхазские спортсмены завоевали семь медалей. Сборная России завоевала 262 золотые медали, 141 серебряную и 99 бронзовых.
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абхазия, спорт, россия, игры брикс 2024
абхазия, спорт, россия, игры брикс 2024
Абхазия заняла 13 место в медальном зачете на Играх БРИКС
13:00 23.06.2024 (обновлено: 13:50 23.06.2024)
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Абхазия на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС.
Абхазские спортсмены завоевали семь медалей.
Золотая медаль в турнире по боксу у Германа Арджения.
Серебряная медаль у Рамазана Арапханова в греко-римской борьбе.
Бронза у Беаты Аршба в турнире по боксу, Инала Гадлия в дзюдо, Марата Кокоскерия в вольной борьбе, Рахмана Напиджева в самбо, у Даниила Харчилава в вольной борьбе.
Сборная России завоевала 262 золотые медали, 141 серебряную и 99 бронзовых.