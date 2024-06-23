https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/dopolnitelnoe-vremya-abkhazskie-basketbolisty-ob-uchastii-v-igrakh-briks-1051418861.html

Дополнительное время: абхазские баскетболисты об участии в играх БРИКС

Дополнительное время: абхазские баскетболисты об участии в играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Абхазские баскетболисты Сандро Харазия и Тенгиз Авидзба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия рассказали об участии в спортивных играх... 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T16:18+0300

2024-06-23T16:18+0300

2024-06-23T16:18+0300

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Дополнительное время: абхазские баскетболисты об участии в играх БРИКС Sputnik Абхазия Дополнительное время: абхазские баскетболисты об участии в играх БРИКС

С 15 по 18 июня в "Баскет-холле" прошли соревнования по баскетбольному двоеборью в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани. Баскетбольное двоеборье – новая дисциплина, которая была утверждена в 2024 году. Спортивные игры стран БРИКС – первое в истории международное мероприятие для этого вида спорта.Соревнования по баскетбольному двоеборью прошли в "Баскет-холле". Матч состоял из двух этапов – цифрового и физического. Сначала игроки состязались на баскетбольном симуляторе, а потом, перейдя на площадку, продолжали матч с тем же счетом, который был набран в цифровой части.В первом же матче команда Абхазии встретилась с российской сборной и уступила соперникам.В составе команды Сандро Харазия, Николай Кузнецов и Тенгиз Авидзба. Тренер - Константин Мазов."Соперники были очень сильные, особенно в фиджитал части. Если честно, мы этого не ждали. Там ребята профессиональные киберспортсмены, которые входят в топ рейтингов чемпионатов России, Европы. Люди играют плейстейшен, то есть они не имеют возможность даже выйти на площадку. У некоторых команд даже допуска врача не было, чтобы человек вышел на площадку, у него только джойстик", - сказал Авидзба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.17 июня завершились игры группового этапа турнира по баскетбольному двоеборью на Играх БРИКС. На счету команды Абхазии одна победа и два поражения. Наши спортсмены не вышли в плей-офф.

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абхазия, спортсмены, баскетбол, игры брикс 2024, дополнительное время, спорт, подкасты, аудио