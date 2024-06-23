Флористический бум: что растет в июне в Абхазии
Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых посещаемых достопримечательностей Абхазии.
Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых посещаемых достопримечательностей Абхазии.
Бугенвиллея разрастается красочными кустами к курортному сезону, привлекая все внимание туристов.
Бугенвиллея разрастается красочными кустами к курортному сезону, привлекая все внимание туристов.
В ботсаду можно встретить даже африканскую лилию. Так часто называют агапантус. Цветок не просто красивый, но и используется для изготовления целебных отваров.
В ботсаду можно встретить даже африканскую лилию. Так часто называют агапантус. Цветок не просто красивый, но и используется для изготовления целебных отваров.
В Абхазии насчитывается более 3000 видов растений, более 80 из них эндемичные, то есть растут они только в Абхазии.
В Абхазии насчитывается более 3000 видов растений, более 80 из них эндемичные, то есть растут они только в Абхазии.
Этот яркий цветок – георгина, он бывает 42 видов. Преимущественно распространены цветы в горных районах Мексики, Гватемалы, Колумбии.
Этот яркий цветок – георгина, он бывает 42 видов. Преимущественно распространены цветы в горных районах Мексики, Гватемалы, Колумбии.
Кувшинки – излюбленная туристами достопримечательность ботсада, никто не проходит мимо прудов с пышными бутонами растения, не сделав пару фото.
Кувшинки – излюбленная туристами достопримечательность ботсада, никто не проходит мимо прудов с пышными бутонами растения, не сделав пару фото.
Всего в Сухумском ботаническом саду произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.
Всего в Сухумском ботаническом саду произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.
Бругмансия, вот такое экзотическое название у этого цветка, которое по форме напоминает колокольчик или граммофон. У растения удивительно ароматные бутоны.
Бругмансия, вот такое экзотическое название у этого цветка, которое по форме напоминает колокольчик или граммофон. У растения удивительно ароматные бутоны.
А это голубой страстоцвет, или кавалерская звезда – вечнозеленая тропическая лиана.
А это голубой страстоцвет, или кавалерская звезда – вечнозеленая тропическая лиана.
Обывателю может показаться, что это обычная ромашка, но у цветка есть свое диковинное имя – рудбекия. Из Америки она попала в Европу, где полюбилась садоводам и распространилась по всему миру.
Обывателю может показаться, что это обычная ромашка, но у цветка есть свое диковинное имя – рудбекия. Из Америки она попала в Европу, где полюбилась садоводам и распространилась по всему миру.
Этот лилейник называется Voodoo Dancer. Необычные темно-фиолетовые бутоны способны привлечь внимание любого.
Этот лилейник называется Voodoo Dancer. Необычные темно-фиолетовые бутоны способны привлечь внимание любого.