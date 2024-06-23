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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/floristicheskiy-bum-chto-rastet-v-iyune-v-abkhazii--1051408490.html
Флористический бум: что растет в июне в Абхазии
Флористический бум: что растет в июне в Абхазии
Sputnik Абхазия
В июне Абхазия пестрит яркими красками, полюбоваться можно не только эвкалиптами и пальмами на набережных, но и кучей диковинных цветов. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
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На территории страны, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. Более 80 из них эндемичные. То есть произрастают они только на одних небольших участках земли и только на территории Абхазии, что делает эти растения бесценными в мире ботаники.В фотоленте Sputnik – магнолия, бугенвиллея, агапантус, бругмансия. Цветы такие же необычные, как и их "имена".
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фото, фото , мультимедиа, цветы, абхазия, ботанический сад, природа, отдых в абхазии
фото, фото , мультимедиа, цветы, абхазия, ботанический сад, природа, отдых в абхазии

Флористический бум: что растет в июне в Абхазии

13:50 23.06.2024
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В июне Абхазия пестрит яркими красками, полюбоваться можно не только эвкалиптами и пальмами на набережных, но и кучей диковинных цветов.
На территории страны, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. Более 80 из них эндемичные. То есть произрастают они только на одних небольших участках земли и только на территории Абхазии, что делает эти растения бесценными в мире ботаники.
В фотоленте Sputnik – магнолия, бугенвиллея, агапантус, бругмансия. Цветы такие же необычные, как и их "имена".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых посещаемых достопримечательностей Абхазии.

Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых посещаемых достопримечательностей Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский ботанический сад – один из старейших ботанических садов мира и одна из самых посещаемых достопримечательностей Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бугенвиллея разрастается красочными кустами к курортному сезону, привлекая все внимание туристов.

Бугенвиллея разрастается красочными кустами к курортному сезону, привлекая все внимание туристов. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Бугенвиллея разрастается красочными кустами к курортному сезону, привлекая все внимание туристов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ботсаду можно встретить даже африканскую лилию. Так часто называют агапантус. Цветок не просто красивый, но и используется для изготовления целебных отваров.

В ботсаду можно встретить даже африканскую лилию. Так часто называют агапантус. Цветок не просто красивый, но и используется для изготовления целебных отваров. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ботсаду можно встретить даже африканскую лилию. Так часто называют агапантус. Цветок не просто красивый, но и используется для изготовления целебных отваров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии насчитывается более 3000 видов растений, более 80 из них эндемичные, то есть растут они только в Абхазии.

В Абхазии насчитывается более 3000 видов растений, более 80 из них эндемичные, то есть растут они только в Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии насчитывается более 3000 видов растений, более 80 из них эндемичные, то есть растут они только в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот яркий цветок – георгина, он бывает 42 видов. Преимущественно распространены цветы в горных районах Мексики, Гватемалы, Колумбии.

Этот яркий цветок – георгина, он бывает 42 видов. Преимущественно распространены цветы в горных районах Мексики, Гватемалы, Колумбии. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот яркий цветок – георгина, он бывает 42 видов. Преимущественно распространены цветы в горных районах Мексики, Гватемалы, Колумбии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Кувшинки – излюбленная туристами достопримечательность ботсада, никто не проходит мимо прудов с пышными бутонами растения, не сделав пару фото.

Кувшинки – излюбленная туристами достопримечательность ботсада, никто не проходит мимо прудов с пышными бутонами растения, не сделав пару фото. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Кувшинки – излюбленная туристами достопримечательность ботсада, никто не проходит мимо прудов с пышными бутонами растения, не сделав пару фото.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Сухумском ботаническом саду произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.

Всего в Сухумском ботаническом саду произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Сухумском ботаническом саду произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бругмансия, вот такое экзотическое название у этого цветка, которое по форме напоминает колокольчик или граммофон. У растения удивительно ароматные бутоны.

Бругмансия, вот такое экзотическое название у этого цветка, которое по форме напоминает колокольчик или граммофон. У растения удивительно ароматные бутоны. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бругмансия, вот такое экзотическое название у этого цветка, которое по форме напоминает колокольчик или граммофон. У растения удивительно ароматные бутоны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А это голубой страстоцвет, или кавалерская звезда – вечнозеленая тропическая лиана.

А это голубой страстоцвет, или кавалерская звезда – вечнозеленая тропическая лиана. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

А это голубой страстоцвет, или кавалерская звезда – вечнозеленая тропическая лиана.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обывателю может показаться, что это обычная ромашка, но у цветка есть свое диковинное имя – рудбекия. Из Америки она попала в Европу, где полюбилась садоводам и распространилась по всему миру.

Обывателю может показаться, что это обычная ромашка, но у цветка есть свое диковинное имя – рудбекия. Из Америки она попала в Европу, где полюбилась садоводам и распространилась по всему миру. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обывателю может показаться, что это обычная ромашка, но у цветка есть свое диковинное имя – рудбекия. Из Америки она попала в Европу, где полюбилась садоводам и распространилась по всему миру.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот лилейник называется Voodoo Dancer. Необычные темно-фиолетовые бутоны способны привлечь внимание любого.

Этот лилейник называется Voodoo Dancer. Необычные темно-фиолетовые бутоны способны привлечь внимание любого. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот лилейник называется Voodoo Dancer. Необычные темно-фиолетовые бутоны способны привлечь внимание любого.

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