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Флористический бум: что растет в июне в Абхазии

Флористический бум: что растет в июне в Абхазии

Sputnik Абхазия

В июне Абхазия пестрит яркими красками, полюбоваться можно не только эвкалиптами и пальмами на набережных, но и кучей диковинных цветов. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T13:50+0300

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2024-06-23T13:50+0300

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На территории страны, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. Более 80 из них эндемичные. То есть произрастают они только на одних небольших участках земли и только на территории Абхазии, что делает эти растения бесценными в мире ботаники.В фотоленте Sputnik – магнолия, бугенвиллея, агапантус, бругмансия. Цветы такие же необычные, как и их "имена".

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Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, цветы, абхазия, ботанический сад, природа, отдых в абхазии