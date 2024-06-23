https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-tantsevalnoe-shou-i-kontsert-v-pitsudskom-khrame-1051442779.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли, танцевальное шоу и концерт в Пицудском храме

Культурная афиша Абхазии: спектакли, танцевальное шоу и концерт в Пицудском храме

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 24 по 30 июня. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T19:14+0300

2024-06-23T19:14+0300

2024-06-23T19:14+0300

культура

абхазия

в абхазии

афиша

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/03/1050962696_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_8a0c4c9724e7926ed53fd39dce5a881b.jpg

Абхазский государственный молодежный театр26 июня в 19:00 в Абхазском Молодежном театре покажут спектакль "Призраки" по одноименному произведению Дмитрия Гулиа. Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Постановка повествует о конфликте, разгоревшемся между двумя соседями из-за земли. Режиссер постановки – Народный артист Абхазии Шалва Гицба.РУСДРАМ25 и 26 июня в 19:00 поклонники театрального творчества посмотрят постановку "Все мои сыновья" по произведению Артура Миллера.28 июня в 19:00 - комедия "Клинический случай" режиссера-постановщика Сергея Ефремова. Это спектакль со стремительно развивающимся действием, массой комичных ситуаций и хитросплетением сюжетных линий.29 июня в 19:00 пройдет спектакль "Евгений Онегин". Сюжет о скучающем цинике, который решил уехать в деревню в поисках смысла жизни. 30 июня в 19:00 можно будет посмотреть “Кьоджинские перепалки”, комедию по одноименной пьесе итальянского автора Карло Гольдони, поставленную Александром Кочеруковым. Пустяковая ссора приводит два соседских семейства к нешуточному противостоянию, в которое втягиваются все неравнодушные персонажи.Государственная филармония27 июня в 19:00 пройдет третий концерт танцевального телевизионного шоу "Eytsikәashow".29 июня в 19:00 в Госфилармонии состоится гала-концерт "Шаг к мечте". В концерте примут участие ведущие коллективы России и Абхазии. Центр народного творчества Кортуа Выставка сестер Мариам и Шорены Джаджая откроется 25 июня в 16:00 в зале Центра народного творчества имени Кортуа. В экспозиции будут представлены живопись, графика и работы в смешенной технике смешанная техника. Пицундский храмКаждое воскресенье в 17:00 в Пицундском храме проходят органные концерты заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием заслуженной артистки Кристины Эшба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, абхазия, афиша