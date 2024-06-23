https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/odin-chelovek-pogib-troe-raneny-iz-za-perestrelki-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1051443991.html

Один человек погиб, трое ранены из-за перестрелки на российско-абхазской границе

Один человек погиб, трое ранены из-за перестрелки на российско-абхазской границе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы на российско-абхазской границе. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре... 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T19:55+0300

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гагрский район

границы

государственная граница

происшествия

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы на российско-абхазской границе. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Гагрского района.Двое человек получили легкие ранения, у третьего ранение в живот, сейчас идет операция, уточнили Sputnik в прокуратуре Гагрского района. "Следователи работают на месте, устанавливают все обстоятельства происшествия", — добавили в прокуратуре.

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Sputnik Абхазия

абхазия, гагрский район, границы, государственная граница, происшествия