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Один человек погиб, трое ранены из-за перестрелки на российско-абхазской границе
Один человек погиб, трое ранены из-за перестрелки на российско-абхазской границе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы на российско-абхазской границе. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре... 23.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-23T19:55+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы на российско-абхазской границе. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Гагрского района.Двое человек получили легкие ранения, у третьего ранение в живот, сейчас идет операция, уточнили Sputnik в прокуратуре Гагрского района. "Следователи работают на месте, устанавливают все обстоятельства происшествия", — добавили в прокуратуре.
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абхазия, гагрский район, границы, государственная граница, происшествия
Один человек погиб, трое ранены из-за перестрелки на российско-абхазской границе
19:55 23.06.2024 (обновлено: 20:24 23.06.2024)
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы на российско-абхазской границе. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Гагрского района.
По информации источников, перестрелка произошла между гражданином России и гражданином Абхазии из-за личного конфликта. Убитый и двое раненых — случайные прохожие.
Двое человек получили легкие ранения, у третьего ранение в живот, сейчас идет операция, уточнили Sputnik в прокуратуре Гагрского района.
"Следователи работают на месте, устанавливают все обстоятельства происшествия", — добавили в прокуратуре.