https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/odin-chelovek-ranen-v-rezultate-strelby-v-novom-afone-1051444970.html

Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне

Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

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генеральная прокуратура абхазии

происшествия

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии. Обстоятельства происшествия выясняются.Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту происшествия.

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новый афон, абхазия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, происшествия