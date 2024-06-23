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Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне
Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-23T20:55+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии. Обстоятельства происшествия выясняются.Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту происшествия.
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новый афон, абхазия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, происшествия
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Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне
20:55 23.06.2024 (обновлено: 22:19 23.06.2024)
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным МВД республики, раненый был доставлен в Республиканскую больницу в Сухуме, его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту происшествия.