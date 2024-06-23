https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/strelba-na-kpp-psou-glavnoe-1051444798.html

Стрельба на КПП "Псоу": главное

Стрельба на КПП "Псоу": главное

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" вечером 23 июня. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T22:16+0300

2024-06-23T22:16+0300

2024-06-23T22:16+0300

в абхазии

абхазия

государственная граница

россия

мвд абхазии

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/17/1051444633_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_39bd4fcc878b209011a53a2fae5e9e0a.jpg

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" вечером 23 июня. Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55 в воскресенье.По данным ведомства, один мужчина получил ранение в ногу, один — в живот. Со сквозным ранением в руку в больницу была доставлена несовершеннолетняя. 39-летний мужчина был смертельно ранен.Как уточнили Sputnik в Минздраве, жизни 17-летней девушки, раненной во время стрельбы, ничего не угрожает, ей была оказана необходимая медицинская помощь. В реанимационном отделении в Гагре находится мужчина с ранением в брюшную полость. Еще один пострадавший переведен в Республиканскую больницу в Сухуме с ранением в голень.Пассажирские автобусы, курсирующие из Сочи до КПП "Псоу", ходят согласно расписанию, информации о заторах не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.Таможенный пост "Псоу" также работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.Комментарий СовбезаСекретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба прокомментировал Sputnik происшествие на границе. Он отметил, что правоохранительные органы найдут всех причастных к стрельбе на КПП "Псоу", они уже известны и понесут наказание. Шамба подчеркнул, что никакой угрозы для гостей республики нет. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что никаких обращений от туристов из-за стрельбы на российско-абхазской границе не поступало. По оценкам АТОР, сейчас в Абхазии отдыхает около 100–120 тысяч российских туристов.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, государственная граница, россия, мвд абхазии, происшествия