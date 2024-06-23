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Стрельба на КПП "Псоу": главное
Стрельба на КПП "Псоу": главное
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" вечером 23 июня. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" вечером 23 июня. Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55 в воскресенье.По данным ведомства, один мужчина получил ранение в ногу, один — в живот. Со сквозным ранением в руку в больницу была доставлена несовершеннолетняя. 39-летний мужчина был смертельно ранен.Как уточнили Sputnik в Минздраве, жизни 17-летней девушки, раненной во время стрельбы, ничего не угрожает, ей была оказана необходимая медицинская помощь. В реанимационном отделении в Гагре находится мужчина с ранением в брюшную полость. Еще один пострадавший переведен в Республиканскую больницу в Сухуме с ранением в голень.Пассажирские автобусы, курсирующие из Сочи до КПП "Псоу", ходят согласно расписанию, информации о заторах не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.Таможенный пост "Псоу" также работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.Комментарий СовбезаСекретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба прокомментировал Sputnik происшествие на границе. Он отметил, что правоохранительные органы найдут всех причастных к стрельбе на КПП "Псоу", они уже известны и понесут наказание. Шамба подчеркнул, что никакой угрозы для гостей республики нет. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что никаких обращений от туристов из-за стрельбы на российско-абхазской границе не поступало. По оценкам АТОР, сейчас в Абхазии отдыхает около 100–120 тысяч российских туристов.
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абхазия, государственная граница, россия, мвд абхазии, происшествия
абхазия, государственная граница, россия, мвд абхазии, происшествия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Один человек убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" вечером 23 июня.
Конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию.
Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55 в воскресенье.
По данным ведомства, один мужчина получил ранение в ногу, один — в живот. Со сквозным ранением в руку в больницу была доставлена несовершеннолетняя. 39-летний мужчина был смертельно ранен.
Как уточнили Sputnik в Минздраве, жизни 17-летней девушки, раненной во время стрельбы, ничего не угрожает, ей была оказана необходимая медицинская помощь. В реанимационном отделении в Гагре находится мужчина с ранением в брюшную полость. Еще один пострадавший переведен в Республиканскую больницу в Сухуме с ранением в голень.
Пассажирские автобусы, курсирующие из Сочи до КПП "Псоу", ходят согласно расписанию, информации о заторах не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.
Таможенный пост "Псоу" также работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.
Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба прокомментировал Sputnik происшествие на границе. Он отметил, что правоохранительные органы найдут всех причастных к стрельбе на КПП "Псоу", они уже известны и понесут наказание. Шамба подчеркнул, что никакой угрозы для гостей республики нет.
"Произошедшее событие, конечно же, всех возмущает. Конфликт на бытовой почве привел к такому печальному последствию", — отметил секретарь Совбеза.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что никаких обращений от туристов из-за стрельбы на российско-абхазской границе не поступало.
По оценкам АТОР, сейчас в Абхазии отдыхает около 100–120 тысяч российских туристов.