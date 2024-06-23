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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/troe-chelovek-pogibli-pri-udare-vsu-po-sevastopolyu-1051441508.html
Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю
Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.В Минобороны России уточнили, что удар был нанесен поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из пяти были сбиты, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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украина, вооруженные силы украины, россия, крым, министерство обороны рф
украина, вооруженные силы украины, россия, крым, министерство обороны рф

Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю

15:49 23.06.2024
© Foto / Фото из соцсетейТрое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю
Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2024
© Foto / Фото из соцсетей
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек", — написал он.
В Минобороны России уточнили, что удар был нанесен поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из пяти были сбиты, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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