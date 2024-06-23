https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/troe-chelovek-pogibli-pri-udare-vsu-po-sevastopolyu-1051441508.html

Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю

Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T15:49+0300

2024-06-23T15:49+0300

2024-06-23T15:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

вооруженные силы украины

россия

крым

министерство обороны рф

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.В Минобороны России уточнили, что удар был нанесен поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из пяти были сбиты, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

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украина, вооруженные силы украины, россия, крым, министерство обороны рф