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Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю
Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. 23.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-23T15:49+0300
2024-06-23T15:49+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.В Минобороны России уточнили, что удар был нанесен поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из пяти были сбиты, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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украина, вооруженные силы украины, россия, крым, министерство обороны рф
украина, вооруженные силы украины, россия, крым, министерство обороны рф
Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю
СУХУМ, 23 июн - Sputnik
. Трое человек погибли при ударе ВСУ по Севастополю, почти 100 человек ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram
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"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек", — написал он.
В Минобороны России уточнили, что удар был нанесен поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из пяти были сбиты, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.