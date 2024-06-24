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Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт
Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт
Sputnik Абхазия
Советник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар в интервью радио Sputnik... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T17:12+0300
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Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт
Sputnik Абхазия
Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт
Игры БРИКС завершились. Абхазская команда вернулась домой не с пустыми руками. Какими стали Игры БРИКС для спортсменов, что оказалось неожиданным, какие выводы можно сделать по итогам соревнований, своим мнением поделился cоветник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар."Мы наконец достигли возможности выступать под национальным флагом, со своей государственной символикой. К этому абхазские спортсмены шли более 30 лет. Наконец это свершилось", – отметил Ампар. По его мнению, абхазские спортсмены выступили на отлично, исходя из того, насколько они успели подготовиться в сжатые сроки. Слушайте подкаст.
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Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт
17:12 24.06.2024 (обновлено: 17:17 24.06.2024)
Советник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар в интервью радио Sputnik об итогах участия республики в Играх БРКС.
Игры БРИКС завершились. Абхазская команда вернулась домой не с пустыми руками. Какими стали Игры БРИКС для спортсменов, что оказалось неожиданным, какие выводы можно сделать по итогам соревнований, своим мнением поделился cоветник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар.
"Мы наконец достигли возможности выступать под национальным флагом, со своей государственной символикой. К этому абхазские спортсмены шли более 30 лет. Наконец это свершилось", – отметил Ампар.
По его мнению, абхазские спортсмены выступили на отлично, исходя из того, насколько они успели подготовиться в сжатые сроки.
"Мы прекрасно знаем, что у нас есть хорошие спортсмены в юношеском возрасте, но у нас мало спортсменов взрослых старше 18-20 лет. Над этим надо будет очень сильно поработать, и вопрос решать придется комплексно. Считаю, что выступление наших спортсменов на этих Играх достойно внимания со стороны нашего народа и руководства страны. Хочется верить, что мы наконец-то начнем обращать внимание на взрослый спорт. Мы не будем развивать спорт, если не будем стимулировать, как-то мотивировать наших взрослых спортсменов. Но начинать надо с мотивации юношей, чтобы они достигли взрослого возраста и не бросали занятия спортом", – считает Рафаэль Ампар.