https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/ampar-ob-igrakh-briks-dlya-abkhazii-nadeyus-nachnem-obraschat-vnimanie-na-vzroslyy-sport-1051457715.html

Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт

Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт

Sputnik Абхазия

Советник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар в интервью радио Sputnik... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T17:12+0300

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Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт Sputnik Абхазия Ампар об Играх БРИКС для Абхазии: надеюсь, начнем обращать внимание на взрослый спорт

Игры БРИКС завершились. Абхазская команда вернулась домой не с пустыми руками. Какими стали Игры БРИКС для спортсменов, что оказалось неожиданным, какие выводы можно сделать по итогам соревнований, своим мнением поделился cоветник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар."Мы наконец достигли возможности выступать под национальным флагом, со своей государственной символикой. К этому абхазские спортсмены шли более 30 лет. Наконец это свершилось", – отметил Ампар. По его мнению, абхазские спортсмены выступили на отлично, исходя из того, насколько они успели подготовиться в сжатые сроки. Слушайте подкаст.

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