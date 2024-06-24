https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-teraktom-v-dagestane-1051454377.html

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Дагестане. 24.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

владимир путин

дагестан

происшествия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Дагестане. Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.По последним данным, количество погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 19 человек, 15 из которых – полицейские. Силовики ликвидировали пять боевиков.В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

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дагестан

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аслан бжания, абхазия, владимир путин, дагестан, происшествия