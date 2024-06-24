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Бжания выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане
Бжания выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Дагестане. 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T12:56+0300
2024-06-24T12:56+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Дагестане. Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.По последним данным, количество погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 19 человек, 15 из которых – полицейские. Силовики ликвидировали пять боевиков.В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
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аслан бжания, абхазия, владимир путин, дагестан, происшествия
аслан бжания, абхазия, владимир путин, дагестан, происшествия
Бжания выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Дагестане
12:56 24.06.2024 (обновлено: 13:59 24.06.2024)
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Дагестане.
"Республика Абхазия решительно осуждает любые формы терроризма и выражает слова поддержки жителям Республики Дагестан", — сказал президент.
Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
По последним данным, количество погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 19 человек, 15 из которых – полицейские. Силовики ликвидировали пять боевиков.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.