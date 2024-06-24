https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/genprokuratura-nazvala-familii-zaderzhannykh-po-podozreniyu-v-strelbe-na-kpp-psou-1051461889.html
Генпрокуратура назвала фамилии задержанных по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу"
Генпрокуратура назвала фамилии задержанных по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T22:00+0300
2024-06-24T22:00+0300
2024-06-24T22:30+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
мвд абхазии
происшествия
государственная граница
кпп "псоу"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/08/1050090939_0:82:1569:965_1920x0_80_0_0_fb08e6f66111775c6685a763bdf6e77d.jpg
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.На стадии возбуждения уголовного дела было установлено:Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, приготовления к преступлению и покушения на преступление, незаконного приобретения, хранения и перевозки оружия.Правоохранители предпринимают меры по нахождению и задержанию других причастных к преступлению.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/08/1050090939_87:0:1482:1046_1920x0_80_0_0_d7302f00ea68ab6e9c0767b872cdb959.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии, происшествия, государственная граница, кпп "псоу"
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии, происшествия, государственная граница, кпп "псоу"
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила
пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
На стадии возбуждения уголовного дела было установлено:
23 июня примерно в 16:00 группа лиц на машине марки "Cherry" подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова.
Преступники совершили 27 выстрелов. В результате Даур Камлия получил огнестрельное ранение в брюшную полость.
Аслан Акаба был смертельно ранен. Аида Задикян получила ранение в правое плечо, Леван Цицибава —
в область левой голени.
Раненые были доставлены в медучреждения, им оказана помощь.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, приготовления к преступлению и покушения на преступление, незаконного приобретения, хранения и перевозки оружия.
Правоохранители предпринимают меры по нахождению и задержанию других причастных к преступлению.