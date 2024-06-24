https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/genprokuratura-nazvala-familii-zaderzhannykh-po-podozreniyu-v-strelbe-na-kpp-psou-1051461889.html

Генпрокуратура назвала фамилии задержанных по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу"

Генпрокуратура назвала фамилии задержанных по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T22:00+0300

2024-06-24T22:00+0300

2024-06-24T22:30+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.На стадии возбуждения уголовного дела было установлено:Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, приготовления к преступлению и покушения на преступление, незаконного приобретения, хранения и перевозки оружия.Правоохранители предпринимают меры по нахождению и задержанию других причастных к преступлению.

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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии, происшествия, государственная граница, кпп "псоу"