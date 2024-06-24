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Генпрокуратура назвала фамилии задержанных по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу"
Генпрокуратура назвала фамилии задержанных по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.На стадии возбуждения уголовного дела было установлено:Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, приготовления к преступлению и покушения на преступление, незаконного приобретения, хранения и перевозки оружия.Правоохранители предпринимают меры по нахождению и задержанию других причастных к преступлению.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии, происшествия, государственная граница, кпп "псоу"
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии, происшествия, государственная граница, кпп "псоу"

Генпрокуратура назвала фамилии задержанных по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу"

22:00 24.06.2024 (обновлено: 22:30 24.06.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура
Генеральная прокуратура - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
На стадии возбуждения уголовного дела было установлено:
23 июня примерно в 16:00 группа лиц на машине марки "Cherry" подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова.
Преступники совершили 27 выстрелов. В результате Даур Камлия получил огнестрельное ранение в брюшную полость.
Аслан Акаба был смертельно ранен. Аида Задикян получила ранение в правое плечо, Леван Цицибава в область левой голени.
Раненые были доставлены в медучреждения, им оказана помощь.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, приготовления к преступлению и покушения на преступление, незаконного приобретения, хранения и перевозки оружия.
Правоохранители предпринимают меры по нахождению и задержанию других причастных к преступлению.
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