https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/kiut-vyrazil-soboleznovaniya-kolokoltsevu-v-svyazi-s-teraktami-v-dagestane-1051459056.html

Киут выразил соболезнования Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане

Киут выразил соболезнования Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву в связи с терактами в... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T14:55+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане.Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным, количество погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 20 человек, 15 из которых – полицейские. Силовики ликвидировали пять боевиков. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщил глава минздрава региона.

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