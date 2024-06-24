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Киут выразил соболезнования Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане
Киут выразил соболезнования Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву в связи с терактами в... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане.Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным, количество погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 20 человек, 15 из которых – полицейские. Силовики ликвидировали пять боевиков. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщил глава минздрава региона.
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Киут выразил соболезнования Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане
14:55 24.06.2024 (обновлено: 18:30 24.06.2024)
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву в связи с терактами в Дагестане.
"Мы потрясены известием о террористическом акте, унесшем жизни сотрудников правоохранительных органов, которые самоотверженно выполняли свой долг, защищая мир и безопасность граждан", – говорится в сообщении.
Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным, количество погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 20 человек, 15 из которых – полицейские. Силовики ликвидировали пять боевиков. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщил глава минздрава региона.