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Колташов о долларе в России: тратить за границей, других причин иметь эту валюту нет
Колташов о долларе в России: тратить за границей, других причин иметь эту валюту нет
Sputnik Абхазия
О том, как санкции США против российской финансовой инфраструктуры отразятся на бизнесе и простых людях, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T13:25+0300
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Колташов о судьбе доллара в России
Sputnik Абхазия
Колташов о судьбе доллара в России
12 июня стало известно, что США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ следует из заявления американского минфина.О том, как это повлияет на ситуация в России, что будет с долларом, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов."Независимый доллар для России более недоступен. Российские компании, которые все еще играли в эту игру, приобретали безналичный доллар и рассчитывались безналичными долларами при помощи Московской биржи, теперь вынуждены работать по-другому", – сказал эксперт. Колташов убежден, что в наличной форме доллар будет доступен, но эту валюты нужно будет использовать в поездках за границу. "За границей нужно будет продать рубли, перейти на местную валюту, потом покупать доллары. Но в России, если вы пойдете с этой валютой в обменный пункт, с вас срежут очень хорошую комиссию. К тому же вы попадаете в зону риска, потому что американское государство по-прежнему агрессивно, и оно может часть ваших банкнот отказаться признавать... Нужно тратить эту валюты в поездках за границу. Больше никаких причин для того, чтобы эту валюту иметь, по сути, нет ", – отметил Василий Колташов. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, финансы, россия, банки, валюта, рубль, аудио
подкасты, финансы, россия, банки, валюта, рубль, аудио

Колташов о долларе в России: тратить за границей, других причин иметь эту валюту нет

13:25 24.06.2024 (обновлено: 13:26 24.06.2024)
Радио
Колташов о судьбе доллара в России
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О том, как санкции США против российской финансовой инфраструктуры отразятся на бизнесе и простых людях, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
12 июня стало известно, что США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ следует из заявления американского минфина.
О том, как это повлияет на ситуация в России, что будет с долларом, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
"Независимый доллар для России более недоступен. Российские компании, которые все еще играли в эту игру, приобретали безналичный доллар и рассчитывались безналичными долларами при помощи Московской биржи, теперь вынуждены работать по-другому", – сказал эксперт.
Колташов убежден, что в наличной форме доллар будет доступен, но эту валюты нужно будет использовать в поездках за границу.
"За границей нужно будет продать рубли, перейти на местную валюту, потом покупать доллары. Но в России, если вы пойдете с этой валютой в обменный пункт, с вас срежут очень хорошую комиссию. К тому же вы попадаете в зону риска, потому что американское государство по-прежнему агрессивно, и оно может часть ваших банкнот отказаться признавать... Нужно тратить эту валюты в поездках за границу. Больше никаких причин для того, чтобы эту валюту иметь, по сути, нет ", – отметил Василий Колташов.
Подробности слушайте в подкасте.
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