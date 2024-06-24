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Колташов о долларе в России: тратить за границей, других причин иметь эту валюту нет

Колташов о долларе в России: тратить за границей, других причин иметь эту валюту нет

Sputnik Абхазия

О том, как санкции США против российской финансовой инфраструктуры отразятся на бизнесе и простых людях, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T13:25+0300

2024-06-24T13:25+0300

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Колташов о судьбе доллара в России Sputnik Абхазия Колташов о судьбе доллара в России

12 июня стало известно, что США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ следует из заявления американского минфина.О том, как это повлияет на ситуация в России, что будет с долларом, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов."Независимый доллар для России более недоступен. Российские компании, которые все еще играли в эту игру, приобретали безналичный доллар и рассчитывались безналичными долларами при помощи Московской биржи, теперь вынуждены работать по-другому", – сказал эксперт. Колташов убежден, что в наличной форме доллар будет доступен, но эту валюты нужно будет использовать в поездках за границу. "За границей нужно будет продать рубли, перейти на местную валюту, потом покупать доллары. Но в России, если вы пойдете с этой валютой в обменный пункт, с вас срежут очень хорошую комиссию. К тому же вы попадаете в зону риска, потому что американское государство по-прежнему агрессивно, и оно может часть ваших банкнот отказаться признавать... Нужно тратить эту валюты в поездках за границу. Больше никаких причин для того, чтобы эту валюту иметь, по сути, нет ", – отметил Василий Колташов. Подробности слушайте в подкасте.

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