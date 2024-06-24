Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/komanda-abkhazii-na-igrakh-briks-vernulas-v-respubliku-1051462144.html
Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику
Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре. 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T21:50+0300
2024-06-24T22:42+0300
в абхазии
абхазия
игры брикс 2024
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051460819_0:1:1620:912_1920x0_80_0_0_447af1dec09f2c3ae54bcfaa95abf835.jpg
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре.Обладатель золотой медали по боксу на Играх Брикс абхазский спортсмен Герман Арджения поблагодарил всех за поддержку, которая чувствовалась даже на расстоянии и придавала силы всей команде Абхазии.Сборная республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051460819_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_aa6ef1555246a0162b19cecb71aa7a71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, игры брикс 2024, спорт
абхазия, игры брикс 2024, спорт

Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику

21:50 24.06.2024 (обновлено: 22:42 24.06.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукГерман Арджения
Герман Арджения - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре.
Обладатель золотой медали по боксу на Играх Брикс абхазский спортсмен Герман Арджения поблагодарил всех за поддержку, которая чувствовалась даже на расстоянии и придавала силы всей команде Абхазии.
Сборная республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0