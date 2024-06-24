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Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику
Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре. 24.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре.Обладатель золотой медали по боксу на Играх Брикс абхазский спортсмен Герман Арджения поблагодарил всех за поддержку, которая чувствовалась даже на расстоянии и придавала силы всей команде Абхазии.Сборная республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей.
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абхазия, игры брикс 2024, спорт
абхазия, игры брикс 2024, спорт
Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику
21:50 24.06.2024 (обновлено: 22:42 24.06.2024)
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре.
Обладатель золотой медали по боксу на Играх Брикс абхазский спортсмен Герман Арджения поблагодарил всех за поддержку, которая чувствовалась даже на расстоянии и придавала силы всей команде Абхазии.
Сборная республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей.