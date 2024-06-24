https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/komanda-abkhazii-na-igrakh-briks-vernulas-v-respubliku-1051462144.html

Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику

Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась в республику

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре. 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T21:50+0300

2024-06-24T21:50+0300

2024-06-24T22:42+0300

в абхазии

абхазия

игры брикс 2024

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051460819_0:1:1620:912_1920x0_80_0_0_447af1dec09f2c3ae54bcfaa95abf835.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Команда Абхазии на Играх БРИКС вернулась домой, абхазских спортсменов встретили музыкой и танцами в Гагре.Обладатель золотой медали по боксу на Играх Брикс абхазский спортсмен Герман Арджения поблагодарил всех за поддержку, которая чувствовалась даже на расстоянии и придавала силы всей команде Абхазии.Сборная республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, игры брикс 2024, спорт