https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/minturizma-intsident-na-granitse-ne-povliyal-na-uroven-tursprosa-v-abkhazii-1051459182.html

Минтуризма: инцидент на границе не повлиял на уровень турспроса в Абхазии

Минтуризма: инцидент на границе не повлиял на уровень турспроса в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Инцидент на КПП "Псоу" не повлиял на уровень туристического спроса в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минтуризма республики. 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T17:25+0300

2024-06-24T17:25+0300

2024-06-24T18:38+0300

в абхазии

туристы

абхазия

отдых в абхазии

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1d/1049260934_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1023148b74c346da28b59990bfb7b7ba.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Инцидент на КПП "Псоу" не повлиял на уровень туристического спроса в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минтуризма республики.Запросов от российских туристов на аннуляцию или перенос туров в Абхазии из-за ситуации с перестрелкой на КПП "Псоу" не поступало, сообщили в Ассоциации туроператоров России. По оценкам АТОР, сейчас в Абхазии отдыхает около 100–120 тысяч российских туристов.Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. Таможенный пост "Псоу" работает в штатном режиме.Четыре человека, подозреваемые в перестрелке, задержаны, еще трое находятся в розыске, сообщил Sputnik глава МВД Абхазии Роберт Киут. Он уточнил, что один был задержан на территории России, трое — в Абхазии, все лица установлены.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туристы, абхазия, отдых в абхазии, туризм