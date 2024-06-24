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Минтуризма: инцидент на границе не повлиял на уровень турспроса в Абхазии
Минтуризма: инцидент на границе не повлиял на уровень турспроса в Абхазии
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Инцидент на КПП "Псоу" не повлиял на уровень туристического спроса в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минтуризма республики. 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T17:25+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Инцидент на КПП "Псоу" не повлиял на уровень туристического спроса в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минтуризма республики.Запросов от российских туристов на аннуляцию или перенос туров в Абхазии из-за ситуации с перестрелкой на КПП "Псоу" не поступало, сообщили в Ассоциации туроператоров России. По оценкам АТОР, сейчас в Абхазии отдыхает около 100–120 тысяч российских туристов.Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. Таможенный пост "Псоу" работает в штатном режиме.Четыре человека, подозреваемые в перестрелке, задержаны, еще трое находятся в розыске, сообщил Sputnik глава МВД Абхазии Роберт Киут. Он уточнил, что один был задержан на территории России, трое — в Абхазии, все лица установлены.
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туристы, абхазия, отдых в абхазии, туризм
туристы, абхазия, отдых в абхазии, туризм
Минтуризма: инцидент на границе не повлиял на уровень турспроса в Абхазии
17:25 24.06.2024 (обновлено: 18:38 24.06.2024)
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Инцидент на КПП "Псоу" не повлиял на уровень туристического спроса в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минтуризма республики.
Запросов от российских туристов на аннуляцию или перенос туров в Абхазии из-за ситуации с перестрелкой на КПП "Псоу" не поступало, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
"Мы связались со своими туристами — у них все в порядке", — сообщил вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По оценкам АТОР, сейчас в Абхазии отдыхает около 100–120 тысяч российских туристов.
Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. Таможенный пост "Псоу" работает в штатном режиме.
Четыре человека, подозреваемые в перестрелке, задержаны, еще трое находятся в розыске, сообщил Sputnik глава МВД Абхазии Роберт Киут. Он уточнил, что один был задержан на территории России, трое — в Абхазии, все лица установлены.