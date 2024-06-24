https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/ostorozhno-spoyler-atlant-raspravil-plechi-i-padenie-imperii-1051387182.html

"Осторожно, спойлер!": "Атлант расправил плечи" и "Падение империи"

"Осторожно, спойлер!": "Атлант расправил плечи" и "Падение империи"

Sputnik Абхазия

Киноман и книголюб Джемал Бганба – гость программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik. В этом выпуске речь пойдет о романе Айн Рэнд "Атлант расправил... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T10:14+0300

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осторожно, спойлер!

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«Осторожно, спойлер!»: «Атлант расправил плечи» и «Падение империи» Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: «Атлант расправил плечи» и «Падение империи»

Киноман и книголюб Джемал Бганба – гость программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik. В этом выпуске речь пойдет о романе Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" и новой работе режиссера Алекса Гарленда "Падение империи".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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