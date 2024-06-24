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Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны. 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T14:20+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.
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министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ
14:20 24.06.2024 (обновлено: 18:23 24.06.2024) СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе
Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", — говорится в публикации.
Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.