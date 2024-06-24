https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/rossiyskie-voennye-porazili-krupnyy-logisticheskiy-tsentr-vsu-1051458946.html

Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ

Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны. 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T14:20+0300

2024-06-24T14:20+0300

2024-06-24T18:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западными ракетами, сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.

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