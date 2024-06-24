https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/russkoe-geograficheskoe-obschestvo-otkroet-v-gale-predstavitelstvo-i-molodezhnyy-klub-1051460158.html

Русское географическое общество откроет в Гале представительство и молодежный клуб

Русское географическое общество откроет в Гале представительство и молодежный клуб

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Русское географическое общество откроет в Галском районе свое представительство и молодежный клуб. Об этом Sputnik сообщили в... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T19:44+0300

2024-06-24T19:44+0300

2024-06-24T19:44+0300

в абхазии

гал

галский район

абхазия

образование

дети

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Русское географическое общество откроет в Галском районе свое представительство и молодежный клуб. Об этом Sputnik сообщили в администрации района. Решение было принято во время визита представителей президентского лицея "Сириус". Создание молодежного клуба поможет занять досуг ребят и рассказать о возможностях получения образования в России. Участники клуба смогут получить путевки в детский лагерь "Артек" и представлять республику в образовательных сменах Русского географического общества в России. Представительство РГО и молодежный клуб возглавит начальник отдела молодежи и спорта администрации Бачуки Ехвая.

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