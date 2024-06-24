https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/russkoe-geograficheskoe-obschestvo-otkroet-v-gale-predstavitelstvo-i-molodezhnyy-klub-1051460158.html
Русское географическое общество откроет в Гале представительство и молодежный клуб
Русское географическое общество откроет в Гале представительство и молодежный клуб
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Русское географическое общество откроет в Галском районе свое представительство и молодежный клуб. Об этом Sputnik сообщили в... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T19:44+0300
2024-06-24T19:44+0300
2024-06-24T19:44+0300
в абхазии
гал
галский район
абхазия
образование
дети
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102644/64/1026446401_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e49b189de642ffed204f881e0e4dfd2.jpg
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Русское географическое общество откроет в Галском районе свое представительство и молодежный клуб. Об этом Sputnik сообщили в администрации района. Решение было принято во время визита представителей президентского лицея "Сириус". Создание молодежного клуба поможет занять досуг ребят и рассказать о возможностях получения образования в России. Участники клуба смогут получить путевки в детский лагерь "Артек" и представлять республику в образовательных сменах Русского географического общества в России. Представительство РГО и молодежный клуб возглавит начальник отдела молодежи и спорта администрации Бачуки Ехвая.
гал
галский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102644/64/1026446401_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_afb2c1a2acb742eb8b605cd821e57d2e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гал, галский район, абхазия, образование, дети
гал, галский район, абхазия, образование, дети
Русское географическое общество откроет в Гале представительство и молодежный клуб
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Русское географическое общество откроет в Галском районе свое представительство и молодежный клуб. Об этом Sputnik сообщили в администрации района.
Решение было принято во время визита представителей президентского лицея "Сириус".
"Их очень удивил тот факт, что большинство молодых ребят из Галского района совершенно не видят свое обучение в России — они просто уезжают на территорию Грузии. Эта проблема, с которой мы сталкиваемся уже много лет", — отметили в администрации.
Создание молодежного клуба поможет занять досуг ребят и рассказать о возможностях получения образования в России.
Участники клуба смогут получить путевки в детский лагерь "Артек" и представлять республику в образовательных сменах Русского географического общества в России.
Представительство РГО и молодежный клуб возглавит начальник отдела молодежи и спорта администрации Бачуки Ехвая.