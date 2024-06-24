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Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП "Псоу"
Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП "Псоу"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки на КПП "Псоу" по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом... 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T09:00+0300
2024-06-24T09:00+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки на КПП "Псоу" по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района. Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию. Таможенный пост "Псоу" работает в штатном режиме.
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гагрский район, абхазия, прокуратура, мвд абхазии, происшествия
гагрский район, абхазия, прокуратура, мвд абхазии, происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП "Псоу"
09:00 24.06.2024 (обновлено: 11:03 24.06.2024)
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки на КПП "Псоу" по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района.
Все посты ГАИ Абхазии усилены, объявлена тревога после стрельбы на КПП "Псоу", уточнили в пресс-службе МВД республики.
Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня.
Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию.
Таможенный пост "Псоу" работает в штатном режиме.