https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-perestrelki-na-kpp-psou--1051447140.html

Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП "Псоу"

Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП "Псоу"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки на КПП "Псоу" по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T09:00+0300

2024-06-24T09:00+0300

2024-06-24T11:03+0300

в абхазии

гагрский район

абхазия

прокуратура

мвд абхазии

происшествия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки на КПП "Псоу" по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района. Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию. Таможенный пост "Псоу" работает в штатном режиме.

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Sputnik Абхазия

гагрский район, абхазия, прокуратура, мвд абхазии, происшествия