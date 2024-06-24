https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/vyyavlena-set-postavki-narkotikov-v-abkhaziyu-1051459874.html

Выявлена сеть поставки наркотиков в Абхазию

Выявлена сеть поставки наркотиков в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. МВД Абхазии выявило сеть поставки наркотиков в республику. 24.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. МВД Абхазии выявило сеть поставки наркотиков в республику. Сотрудники наркоконтроля задержали с поличным организатора наркоканала при сбыте оптовых партий в лесу у реки Гумиста. Им оказался гражданин России, житель Санкт-Петербурга. Более 1,5 тысячи свертков с мефедроном были готовы для распространения через закладки. Общая масса — более 8,5 килограммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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