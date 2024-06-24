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Выявлена сеть поставки наркотиков в Абхазию
Выявлена сеть поставки наркотиков в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. МВД Абхазии выявило сеть поставки наркотиков в республику. 24.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-24T18:30+0300
2024-06-24T18:30+0300
2024-06-24T19:35+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. МВД Абхазии выявило сеть поставки наркотиков в республику. Сотрудники наркоконтроля задержали с поличным организатора наркоканала при сбыте оптовых партий в лесу у реки Гумиста. Им оказался гражданин России, житель Санкт-Петербурга. Более 1,5 тысячи свертков с мефедроном были готовы для распространения через закладки. Общая масса — более 8,5 килограммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия, россия
мвд абхазии, наркотики, абхазия, россия
Выявлена сеть поставки наркотиков в Абхазию
18:30 24.06.2024 (обновлено: 19:35 24.06.2024) СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
МВД Абхазии выявило
сеть поставки наркотиков в республику.
Сотрудники наркоконтроля задержали с поличным организатора наркоканала при сбыте оптовых партий в лесу у реки Гумиста. Им оказался гражданин России, житель Санкт-Петербурга.
Более 1,5 тысячи свертков с мефедроном были готовы для распространения через закладки. Общая масса — более 8,5 килограммов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.