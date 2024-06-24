https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/zaderzhany-chetyre-podozrevaemykh-v-perestrelke-na-kpp-psou-1051447624.html

Задержаны четверо подозреваемых в перестрелке на КПП "Псоу"

Задержаны четверо подозреваемых в перестрелке на КПП "Псоу"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Четыре человека, подозреваемые в перестрелке на КПП "Псоу", задержаны, еще трое находятся в розыске, сообщил Sputnik глава МВД Абхазии... 24.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Четыре человека, подозреваемые в перестрелке на КПП "Псоу", задержаны, еще трое находятся в розыске, сообщил Sputnik глава МВД Абхазии Роберт Киут. Все причастные к происшествию на границе установлены, правоохранители предпринимают необходимые меры для их розыска и задержания.Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию. Таможенный пост "Псоу" работает в штатном режиме.

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