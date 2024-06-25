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Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС

Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС

Sputnik Абхазия

Совместную акцию проведут КБФ "Ашана" и Минздрав республики. Акция направлена на оказание помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и... 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T12:02+0300

2024-06-25T12:02+0300

2024-06-25T13:02+0300

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Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС Sputnik Абхазия Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС

Совместную акцию проведут КБФ "Ашана" и Минздрав республики. Акция направлена на оказание помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП. О том, какая помощь будет оказываться маленьким пациентам, кто еще задействован в этом проекте и как он будет воплощаться, в эфире радио Sputnik рассказала директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, россия, минздрав, лечение, дети, дцп, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио