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Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС
Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС
Sputnik Абхазия
Совместную акцию проведут КБФ "Ашана" и Минздрав республики. Акция направлена на оказание помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и... 25.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-25T12:02+0300
2024-06-25T12:02+0300
2024-06-25T13:02+0300
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Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС
Sputnik Абхазия
Джинджолия об акции "Ашаны" и Минздрава Абхазии в помощь детям с заболеваниями ОДС
Совместную акцию проведут КБФ "Ашана" и Минздрав республики. Акция направлена на оказание помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП. О том, какая помощь будет оказываться маленьким пациентам, кто еще задействован в этом проекте и как он будет воплощаться, в эфире радио Sputnik рассказала директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, минздрав, лечение, дети, дцп, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
подкасты, абхазия, россия, минздрав, лечение, дети, дцп, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
Совместную акцию проведут КБФ "Ашана" и Минздрав республики. Акция направлена на оказание помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП. О том, какая помощь будет оказываться маленьким пациентам, кто еще задействован в этом проекте и как он будет воплощаться, в эфире радио Sputnik рассказала директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.