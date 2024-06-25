https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/murashko-rasskazal-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-atake-na-sevastopol-1051462838.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь

Sputnik Абхазия

ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю в воскресенье, 23 июня. В результате погибли четыре человека, более 150 пострадали. 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T10:09+0300

2024-06-25T10:09+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. На стационарном лечении в Крыму и в Москве находятся 77 человек, пострадавших при атаке на Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава России Михаил Мурашко.В результате украинского удара ракетами ATACMS по пляжу четверо мирных жителей погибли, еще 153 получили ранения.

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