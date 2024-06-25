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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь
Sputnik Абхазия
ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю в воскресенье, 23 июня. В результате погибли четыре человека, более 150 пострадали. 25.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-25T10:09+0300
2024-06-25T10:09+0300
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. На стационарном лечении в Крыму и в Москве находятся 77 человек, пострадавших при атаке на Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава России Михаил Мурашко.В результате украинского удара ракетами ATACMS по пляжу четверо мирных жителей погибли, еще 153 получили ранения.
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новости, россия, крым
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь
10:09 25.06.2024 (обновлено: 10:32 25.06.2024)
ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю в воскресенье, 23 июня. В результате погибли четыре человека, более 150 пострадали.
СУХУМ, 25 июн – Sputnik.
На стационарном лечении в Крыму и в Москве находятся 77 человек, пострадавших при атаке на Севастополь, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу Минздрава России Михаил Мурашко.
"Из них в тяжелом состоянии 14 пациентов, 22 пациента вчера были эвакуированы бортом совместно с департаментом здравоохранения Москвы, и 12 пациентов из них – это детишки", – сказал он.
В результате украинского удара ракетами ATACMS по пляжу четверо мирных жителей погибли, еще 153 получили ранения.