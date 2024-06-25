https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/turbaza-karchava-o-sobytiynom-turizme-i-opyte-igr-briks-1051465947.html
Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте Игр БРИКС
Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте Игр БРИКС
Sputnik Абхазия
Событийный туризм и опыт Игр БРИКС, как использовать этот тренд в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился зампред Госкомитета Абхазии по... 25.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-25T16:24+0300
2024-06-25T16:24+0300
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Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте игр БРИКС
Sputnik Абхазия
Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте игр БРИКС
Чтобы развивать событийный туризм в спорте, по мнению Карчава, в первую очередь необходима инфраструктура. Казань считается спортивной столицей России, город богат спортивными площадками, сооружениями, подчеркнул он.Какие возможности есть у Абхазии для развития спортивного туризма, в частности, событийного, как выстраивать политику в этом отношении, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, спорт, игры брикс 2024, аудио
подкасты, турбаза, спорт, игры брикс 2024, аудио
Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте Игр БРИКС
16:24 25.06.2024 (обновлено: 17:00 25.06.2024)
Событийный туризм и опыт Игр БРИКС, как использовать этот тренд в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился зампред Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Карчава.
Чтобы развивать событийный туризм в спорте, по мнению Карчава, в первую очередь необходима инфраструктура. Казань считается спортивной столицей России, город богат спортивными площадками, сооружениями, подчеркнул он.
Какие возможности есть у Абхазии для развития спортивного туризма, в частности, событийного, как выстраивать политику в этом отношении, слушайте в аудиофайле.