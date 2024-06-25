https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/turbaza-karchava-o-sobytiynom-turizme-i-opyte-igr-briks-1051465947.html

Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте Игр БРИКС

Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте Игр БРИКС

Sputnik Абхазия

Событийный туризм и опыт Игр БРИКС, как использовать этот тренд в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился зампред Госкомитета Абхазии по... 25.06.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте игр БРИКС Sputnik Абхазия Турбаза: Карчава о событийном туризме и опыте игр БРИКС

Чтобы развивать событийный туризм в спорте, по мнению Карчава, в первую очередь необходима инфраструктура. Казань считается спортивной столицей России, город богат спортивными площадками, сооружениями, подчеркнул он.Какие возможности есть у Абхазии для развития спортивного туризма, в частности, событийного, как выстраивать политику в этом отношении, слушайте в аудиофайле.

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